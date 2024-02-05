給市民過好年　桃園經發局：這些單位春節服務不停歇　

▲台電桃園區處農曆年節備妥充足維運人力，確保春節供電穩定。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節將至，桃園市政府經發局為確保年節期間水、電、天然氣及中華電信等管線正常維運與安全，要求各公用事業單位加強各類管線巡查，落實管線安全維護作業，以穩定供水、電、氣及通訊，務必讓市民安心過好年。經發局長張誠5日表示，市民朋友如有停水、停電等相關問題，可撥打1999市民專線通報。

經發局表示，市民朋友如有停水、停電等相關問題，除可撥打1999市民專線，或者也可直撥台水公司專線1910、台電公司專線1911、中華電信0800-080-123(中華市話、行動直撥123)、天然氣專線：欣桃公司(03)3352191 。不論平時或春節都維持全年365天、24小時均有專人值班。

台水公司表示2月初開始至2月9日(除夕)期間，為用水高峰時間，為預防管線末端及地勢較高地區缺水，經發局已加強與台水公司聯繫，台水公司表示已預先盤點整備，並備妥供水調配因應方案，年節期間將加強辦理供水設備及管線巡檢工作，確保供水無虞。

台電桃園區處表示，春節年假即將到來，為了讓連假電力供應無虞，從電源供應、電網運轉、電力調度，到停電事故緊急應變等，都已做好完善的準備，並備妥充足維運人力，將於年假期間堅守崗位，確保春節供電穩定，守護萬家燈火。

另外，欣桃天然氣公司表示今年春節期間已規劃每日派員檢測各大型整壓設備及瓦斯供應壓力監控，同時增編漏氣搶修緊急待命人員，倘遇漏氣緊急狀況時立即啟動，確保供氣穩定及用氣安全。