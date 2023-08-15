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桃園公司登記女性負責人逾三成　「桃企女力獎」即起受理報名

▲「桃企女力獎」即起受理報名

▲桃園市經發局局長張誠表示，「桃園市桃企女力獎」廣邀在地女力投件報名。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市經發局局長張誠表示，桃園市的公司登記女性負責人於110年底已超過三成，顯示桃園是一個適合女性創業、發展的城市。為了讓各界看見桃園企業女力的璀璨故事，經發局延續上一屆「桃園市桃好女力獎」的精神打造「桃園市桃企女力獎」，廣邀在地女力，即日起迄9月28日投件報名。

經發局15日並在桃園市虎頭山創新園區多功能展館，舉辦今年度「桃園市桃企女力獎」計畫說明會，除了獎項說明及鼓勵女性踴躍報名外，還邀請到兩位去年「桃好女力獎」的得主，現場分享她們女力實踐的過程與案例；市議員張碩芳也出席說明會，期透過該活動舉辦，鼓勵更多在地女力，追求自我價值與突破。

▲「桃企女力獎」即起受理報名

▲市議員張碩芳 (左起)、閱過山丘有機書店胡佩寰創辦人、經發局長張誠、藍繪工作坊劉秀蘭負責人、遠見雜誌葉陶聖總經理共同出席說明會。（圖／經發局提供）

經發局說明：「桃園市桃企女力獎」竭誠歡迎在桃園打拼的企業女力踴躍投件，申請者只要工作場域或服務對象位於桃園市，可由個人申請投件或經機構組織舉薦報名，並特別鼓勵新住民踴躍參與，可享有分數權重加計。

評分由四大指標面向評比之，分別為「A.專業力」、「B.領導力」、「C.影響力」、「D.實踐力」四大項，110年1月1日起至今所發生事實，如：專業案例、工作成果等內容皆可納入。有意參加者請上網下載並填妥申請報名表及參與同意書，截止日期為112年9月28日(四)止，詳細報名方式及評選期程依照官方網站公告為主。

▲「桃企女力獎」即起受理報名

▲「桃園市桃企女力獎」計畫說明會。（圖／經發局提供）

兩位去年「桃好女力獎」的得主，藍繪工作坊劉秀蘭負責人於說明會上分享其保存部落傳統文化、鼓勵年輕人回到部落創業、以實際行動支持部落婦女、活絡原鄉經濟的過程，期望能將部落的傳統工藝一棒接一棒地傳承下去；閱過山丘有機書店胡佩寰創辦人則將社區宮廟旁的倉庫整理成書屋，以閱讀豐富學子的生活，更成立地方創生青年培力工作站，希望藉此為故鄉活絡社區的人文生活，重溫人情濃厚的鄰里之美。

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