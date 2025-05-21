筆尖與指尖共譜藝境　台東新生國中藝才班成果展演登場

▲台東新生國中藝才班成果展演溫馨登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣立新生國中藝才班本年度成果展演正式登場，包含第32屆美術班「藝君圖綺」成果展與第24屆音樂班「青春歲樂」成果音樂會，分別於5月21日及24日舉辦，展現學生三年來的學習歷程與創作能量。

「藝君圖綺」美術成果展自5月20日起於台東縣文化處藝文中心展出，21日上午舉行開幕式，展覽匯集近200件作品，涵蓋水彩、素描、設計、版畫、水墨、電腦繪圖、壓克力繪畫及複合媒材等多樣形式。主辦單位表示，學生們透過這些作品展現對生活的觀察與感受，也呈現藝才教育在校園中的紮實成果。

教育處指出，本屆美術班以「藝君圖綺」為主題，象徵每位學生如同藝術創作中的主角，各自以獨特視角描繪心中世界。展覽不僅呈現技法的多元與成熟，也反映青年學子對美感的探索與創造。

▲台東新生國中藝才班成果展演溫馨登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

除視覺藝術成果外，新生國中音樂班也將於5月24日下午2時，在國立台東大學知本演藝廳舉辦「青春歲樂」音樂會。由指導老師呂彥輝帶領的管弦樂團，曾連續11年榮獲全國學生音樂比賽國中管弦樂合奏A組優等。此次演出將呈現學生們學習過程中的積累與成果，曲目涵蓋多種風格，預計將為觀眾帶來豐富聽覺體驗。

縣府表示，新生國中藝才班的成果展演，不僅是學生展現才華的機會，更是藝術教育成果的集中體現。台東縣長饒慶鈴表示，縣府將持續支持學校藝文活動的推展，並透過教育資源的挹注，培育更多具潛力的藝術人才。她也期盼透過此次展演活動，讓社會大眾更關注並支持地方學子的藝術發展，進而促進台東在藝文領域的多元發展。