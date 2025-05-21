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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉：再2個禮拜總統府沒錢付水電　阿兵哥沒飯吃空腹執勤

▲▼何志偉針對國防預算議題受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲總統府副秘書長何志偉。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

立法院司法法制委員會21日處理今年度總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮都缺席，引起在野黨不滿；而會議主席吳宗憲表示休息時，與會的總統府副秘書長何志偉仍呼籲趕快開會，協助解凍預算，他說，「阿兵哥再二個星期就會沒有飯吃了」。

今天會議主席是國民黨立委吳宗憲，他表示，何志偉昨日有前去溝通，表達潘孟安今天有重要公務，也要接見外賓，所以准假。而國安會也有說明吳釗燮要請假，但吳釗燮從過去都沒有參與過委員會報告，加上吳釗燮的幕僚有涉入共諜案，藍白在野黨立委同聲呼籲，希望吳釗燮可以到立法院參與會議，吳宗憲則請何志偉、國安會副秘書長徐斯儉聯繫，請潘孟安與吳釗燮與會，並宣布會議休息。

何志偉則表示，呼籲委員會可以趕快開會，讓預算得以解凍，二個禮拜之後，總統府就沒有辦法付水電費，國內外的訪賓到台灣，總統府無法正常的接待外賓；另外，在資安維護方面，總統府一年有8000萬次的駭客攻擊事件，這涉及到國家的資訊安全問題。

何志偉也表示，阿兵哥再二個禮拜就會沒有飯吃，空腹執勤，「可以餓到自己，但基層的士官兵可以在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」。他則前往國民黨立法院黨團總召傅崐萁的辦公室拜會，希望能溝通盡快開會。

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