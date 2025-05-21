總預算刪減「高雄補助款少51億」　邱議瑩提3訴求轟：藍白懲罰人民

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄立委邱議瑩今（21日）指出，藍白刪減中央總預算636億元，行政院不得不將今年一般性補助款總額的636億列為未分配數，相當於約27%，高雄市因此少了51.95億。她提出3訴求喊話，要為高雄的預算和補助款，向中央請命，呼籲國人看清事實，這不是中央懲罰地方，而是多數黨以預算手段懲罰人民，高雄人不應該成為政治鬥爭犧牲品。

邱議瑩表示，高雄一直是中央重大政策的堅實後盾，8席立委同仁，全力支持中央政府的財政規劃，從未有一分不合理刪減的提案，因為他們知道，這每一筆預算，不只是數字，而是全國人民的生活，是高雄未來的建設動能。

邱議瑩指出，但現在，因藍白聯手刪減中央總預算636億元，為了符合法定程序，行政院不得不將今年一般性補助款總額中的636億元列為未分配數，相當於約27%，高雄市就因此從190億被迫刪除到約138億左右，少了51.95億元。

邱議瑩質疑，自己要問，這筆錢是不是高雄該被懲罰的錢？是高雄市民不努力納稅的錢？還是說，高雄只是被拿來墊背、被當成政治角力下的代罪羔羊？

邱議瑩說，高雄正值轉型關鍵期，橋頭科學園區、半導體S廊帶、亞洲新灣區、捷運黃線、輕軌後續，還有台積電先進封裝廠進駐。這些建設都在進行中，都需要財政穩定才能落實。

邱議瑩再說，雖然行政院已明確表示，教育、警消、社福等指定用途不在刪減之列，但被列為未分配數的部分，正是地方在基本設施、人事、退撫、辦公等例行支出最仰賴的部分，各地方政府即使可以透過舉債處理，也只是延後傷害，根本無法解決問題，自己請問，如果高雄被砍掉五十幾億，要誰來埋單？

接著，邱議瑩強調，她再說一次，高雄市所有民進黨立委都支持中央總預算，他們從未為反對而反對。但這次國民黨、民眾黨聯手操弄程序、挾國會多數，通案刪減預算，讓行政院被迫壓縮地方補助，最終造成各縣市被集體懲罰，讓人民成為代價。

邱議瑩指出，自己的訴求很清楚，第一，中央應在釋憲案結果出爐前，審慎調整未分配機制，考量縣市財政狀況，避免地方治理受創，減少對縣市正常運作的衝擊。

邱議瑩再指，第二，行政院在執行未分配預算的調整時，應考量政治責任歸屬，優先保障支持中央總預算的縣市，並可參考「贊成刪總預算之國民黨立委所在縣市比例」作為分配原則。刪預算的責任，不應由全民買單，而應由發動刪預算的政黨與藍白立委共同承擔。

最後，邱議瑩強調，第三，也呼籲國人看清事實：這不是中央懲罰地方，而是國會多數黨以預算手段懲罰人民，以政治操作凌駕民生需求，高雄人不應該成為政治鬥爭的犧牲品！