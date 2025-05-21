凍刪預算害阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：是總統府不願付廚師費用

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府副秘書長何志偉今（21日）受訪時表示，盼立院盡快開會解凍總統府預算，因「2週後，總統府將沒有辦法付水電費，阿兵哥會沒有飯吃」。國民黨立委翁曉玲痛批，立院授權總統府內部自行調整業務經費，總統府卻不分輕重，寧可先將經費挪到他處使用，也不願意先付替士官兵煮飯的廚師費用，這樣的總統府還敢說有照顧、關心員工下屬嗎？

何志偉今日上午拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁，盼盡快開會、解凍預算。他表示，再2個星期後，總統府就沒有辦法付水電費，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待，嚴重衝擊台灣的國際形象。何志偉也說，現在很緊張的是，阿兵哥再2個星期就會沒有飯吃，空腹執勤，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵可以在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯也好，這樣子是不好的」。

翁曉玲對此表示，立法院審查總預算，立院明明凍結的是總統府的業務費，並沒有指明刪減或凍結總統府聘請廚師費用， 更沒刪減總統府憲兵弟兄們伙食費的任何一毛錢，為何總統府副秘書長會扯阿兵哥將沒飯吃？

翁曉玲說，立院授權總統府內部自行調整業務經費，總統府卻不分輕重，寧可先將經費挪到他處使用，也不願意先付替士官兵煮飯的廚師費用，維持侍警衛人員供餐穩定，這樣的總統府還敢說有照顧、關心員工下屬嗎？

翁曉玲強調，總統府的預算凍結案，今天下午審查後已全數解凍通過了。接下來總統府應該不會還有藉口可以再說「沒錢繳水電費、沒錢聘手語老師、沒錢發急難慰問金、沒錢聘廚師」了吧！

