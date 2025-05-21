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獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

▲▼ 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲花蓮29歲女教師遭教會男教友（右）殺害，兇嫌母親（左）也因殺人罪服刑中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／花蓮報導

台南一名29歲蔡姓女老師赴花蓮偏鄉任教，未料不到9個月，竟遭26歲劉姓教友勒斃，命喪信仰之地，令人不捨。《東森新媒體ETtoday》追查發現，劉嫌家庭背景複雜，其母為收養女，7年前因殺人入獄；而撫養母子倆長大的外婆，一生飽受情感凌遲，曾遭女兒痛毆送醫，晚年更被外孫揮拳相向，最終嚇得搬離家中，只為保命。

今年81歲的劉姓外婆早年收養劉女（今42歲），原以為能為彼此的人生帶來改變，未料這段關係卻逐漸走偏。據了解，劉女16歲產下劉嫌後，自20歲出頭起便屢次觸法。

2006年因違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》遭判刑5月，2008年闖入鄰居住處竊取皮包與金飾變賣，2010年又夥同男子恐嚇鄰居取財未遂，法院合併判處8個月徒刑。2011年1月15日，她更在鄰居家中對67歲養母施暴，導致養母多處瘀傷住院，遭法院判拘役90日。

這場衝突成為外婆難以承受的傷口，她忍痛於事發5個月向花蓮法院聲請訴訟救助，準備提起終止收養的民事訴訟。由於無力負擔訴訟費，法院審酌其經濟狀況及法律扶助基金會審查意見，裁定准予救助。她盼透過司法手段與這段破碎的母女關係劃清界線，卻未料，程序尚未完結，劉女便因涉殺人案再次入獄。

女兒入獄後，劉姓外婆沒有選擇逃避，也未將孩子交給社福機構，而是默默扛起撫養外孫的責任。她盼望外孫能懂事，不要重蹈母親的覆轍。然而命運並未給她喘息的空間，外孫長大後，因不滿她的管教，情緒失控對她動粗，將她打進醫院。那一刻，她徹底心碎，也終於明白，若要保住這條命，就必須離開一手撐起的家。

她沒有遠走，只是悄悄搬到離原本住處幾百公尺外的一處小屋，盼著能就此避開外孫的拳頭，也避開自己最熟悉但卻再也回不去的生活。

直到本月17日，悲劇再度發生。劉男因不滿教會認識的蔡姓女老師拒絕他的示好，並將其封鎖LINE，情緒失控下闖入教會宿舍，將老師勒斃。案發後，他帶走死者手機與平板，甚至冒用對方身份在教會群組留言：「女老師遭殺害，快去找她」，試圖誤導。

▲▼ 玉蘭家 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲劉嫌外婆家外觀斑駁、門口上鎖。（圖／記者黃宥寧攝）

警方隨即鎖定劉嫌涉案，展開追緝。由於劉嫌短暫失聯，加上唯一親人僅剩外婆，警方一度不排除她協助藏匿，前往探查。當員警上門說明案情時，年邁的外婆臉色發白，聲音顫抖地說：「不可能藏他…我根本不敢看到他，怕他又打我。」

警方最終在18日中午於海堤防風林一帶發現劉嫌，當場將人帶回分局，警詢後移送地檢署；檢方複訊後依殺人罪向法院聲押獲准。

記者實地走訪劉嫌外婆現居的小屋，屋舍外觀斑駁老舊，門口緊閉上鎖，門框上貼著一幅早已褪色的春聯。沒有人知道，她一個人住在這樣的地方，過的是什麼樣的日子。

女兒因殺酒友入獄，外孫又犯下教友命案，劉姓外婆夾在兩代之間，什麼都沒做錯，卻什麼都得承擔。身與心宛如被囚，無聲無息地活在一座無形的牢籠裡。

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