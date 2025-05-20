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奉獻偏鄉9個月慘斷魂！花蓮天使女師死不瞑目...緊握一物成最後控訴

▲▼ 蔡宜真老師 。（圖／翻攝自Facebook／蔡老師）

▲長相清秀的蔡姓女老師魂斷異地。（圖／翻攝自Facebook／蔡老師）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮29歲蔡姓女老師懷抱教育理想，遠赴偏鄉任教，卻在投入不到9個月後，慘遭教友殺害，命喪她所信奉、也曾傾力奉獻的教會宿舍。據悉，蔡師被發現時，仰躺於床鋪旁的地板，雙眼睜開、口鼻滲血，其下半身衣物明顯遭人褪去，內褲甚至不在現場，後於嫌犯家中尋獲。

據了解，蔡師仰躺於床鋪旁的地板，雙眼睜開，手中仍緊握著一條金屬項鍊，疑是在掙扎過程中遭嫌犯扯落。項鍊，彷彿成了她生命最後時刻緊抓的證據。

26歲劉姓嫌犯供稱，案發當晚潛入教會宿舍，進入蔡師房間後，蔡師疑因驚怒交加賞了他一巴掌，他遂情緒失控，憤而將人殺害。劉嫌稱並非故意殺掉而是「失手」更否認性侵，僅供稱對女師有不禮貌行為。

整起命案更因幾個關鍵巧合而釀成無可挽回的悲劇，據教會一名教友表示，劉嫌約3個月前加入教會，平日看來安靜老實，未料潛藏暴力傾向。案發前幾日，教會成員曾告知他將外出辦事，劉嫌得知宿舍將無人，疑似因而起意前往「理論」好友被封鎖一事。

蔡師平時與一名女工程師共住該宿舍，該名室友當天因返家探親恰巧不在，讓劉嫌得以趁虛而入。據調查，他從氣窗侵入房內，在無人干預的情況下與蔡師發生爭執並痛下殺手。

劉嫌於18日中午在新城海堤林區落網，警方依殺人罪嫌將其移送花蓮地檢署。檢方複訊後，認定其涉有重嫌且有逃亡、串證之虞，深夜聲請羈押禁見，法院19日上午裁准。是否另涉妨害性自主罪嫌，仍有待相關跡證與鑑驗報告進一步釐清。

一場失控的情緒，加上一連串錯得剛剛好的巧合，奪走了蔡老師的生命，偏鄉的光，就這樣熄了一盞，對許多人來說，她不只是老師，而是一股能靜靜走進困境裡、陪著孩子走一段的溫柔力量。

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