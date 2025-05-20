召會關懷3個月反釀殺機！花蓮男勒殺天使女師　還把她內褲帶回家

▲天使般的蔡姓老師遠赴花蓮偏鄉任教不到9個月，遭教會劉姓教友勒斃，命喪所信仰與奉獻的所在。（圖／翻攝自Facebook／蔡老師）

記者黃宥寧／花蓮報導

29歲蔡姓女老師任教花蓮偏鄉不到9個月，竟在教會宿舍內遭26歲教友劉姓男子勒斃，命喪她信仰與奉獻的地方。案發翌日警方全力追緝，於新城海堤林區發現劉嫌呆坐地上，身旁還有已斷裂的樹藤，疑畏罪輕生未遂。警方將其帶回偵訊，劉嫌雖坦承犯案，但否認涉及性侵。花檢複訊後，依殺人罪向法院聲押獲准。

案件發生於16日晚間，地點為蔡老師平時借宿的教會宿舍。身材壯碩的劉男為花蓮在地居民，透過其他教友介紹加入該教會，參與聚會僅約3個月，曾在加油站與家具行打工，生活狀況不穩。他多次向蔡老師表達好感，甚至頻繁傳訊騷擾，疑因遭對方封鎖LINE後心生不滿，最終釀成命案。

據了解，有教友早已知情劉男對蔡師有異常情愫，甚至時常以訊息向其示愛，引發困擾。懂手語的教友曾多次勸戒劉男不要再持續騷擾，蔡老師後來也私下向教友提及相關情形。雙方最後透過中間人協調，將彼此從通訊軟體中封鎖與刪除，盼能畫下句點，沒想到卻成為殺意引爆的導火線。

16日深夜，劉嫌得知宿舍無人，遂從後方廚房氣窗翻入，闖入蔡女房間後向她表達不滿情緒，甚至動手毆打，蔡女嚇得尖叫，劉嫌惱羞成怒，隨即撲上前以她脖子上的金屬項鍊緊勒頸部，導致蔡老師窒息身亡。過程中蔡老師雖奮力抵抗，仍不敵對方力氣，最終倒臥房內斷魂。

▲劉男殺害花蓮國中女師後企圖輕生。（圖／地方中心翻攝）

更令人髮指的是，劉嫌犯案後竟將蔡老師的內褲褪下並帶走。據目擊者指出，17日清晨約5時，曾看見他在住處清洗衣物，行為明顯異常。經調查，他不僅清洗自己沾血的衣服，也一併將帶回蔡老師的內褲洗淨，疑意圖湮滅證據。

不只如此，劉嫌還拿走蔡老師的手機與平板電腦，甚至冒用她的身分，在教會群組傳送訊息，內容為：「女老師遭殺害，快去找她」意圖混淆視聽，製造發現現場的假象。

警方火速鎖定劉嫌行蹤，於17日中午在新城鄉海堤防風林區發現他獨自呆坐，神情呆滯，身旁還遺留一條自製且已斷裂的藤繩，顯示曾企圖上吊輕生但未果。警方當場將其逮捕，帶回偵訊。劉嫌雖坦承殺害蔡老師，卻極力撇清性犯罪嫌疑，供稱只是「做了不禮貌的行為」。

她是偏鄉最溫柔的光，卻在最信任的地方殞落。蔡師為成功大學畢業高材生，2024年通過教師甄試後主動選擇偏鄉學校，於同年8月30日正式報到，在該國中任教。她熱心教學、關懷學生、積極參與教會事工，深受同事與家長敬重。

她所屬的召會團體長年以「愛」為出發點，關懷弱勢群體，不僅成立課輔班陪伴孩童學習，更主動探訪中低收入家庭、提供生活物資補助，對身障人士也給予實質關懷與接納。沒想到，這樣一個以愛為本的信仰群體，最終卻遭來自內部的反噬，曾被幫助、被接納的一名聽語障礙教友，竟對最無防備的女老師痛下殺手。

從2024年8月30日站上教學講台，到2025年5月17日命喪宿舍，蔡老師在花蓮的教育旅程尚未滿9個月，卻以最悲痛、最令人無法接受的方式畫下句點。