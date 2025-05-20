　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎...心痛背影曝

▲▼ 花蓮女師蔡爸爸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲痛失愛女的蔡爸爸（右）不崩潰，堅強地在風雨裡默默承受天人永隔的痛。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮偏鄉傳來噩耗，29歲蔡姓女老師在教會宿舍遭教友殺害，命喪於自己信仰與奉獻之地。她遠從台南赴任，任教未滿9個月，卻以最悲痛方式離世。家人聞訊悲痛欲絕，連夜包車趕赴花蓮，蔡爸爸一整天奔波後近乎脫力，卻在見到校長時僅低聲問：「女兒帶班的學生還好嗎？」沒有責問，只有牽掛，令人鼻酸。

17日晚上，警方接獲報案展開追查，蔡師家屬得知噩耗後，連夜坐車、包車趕赴花蓮，只為趕見愛女最後一面。18日中午，警方在新城鄉海堤林區尋獲涉嫌行凶的26歲劉姓教友，現場發現已斷裂的藤條繩索，疑畏罪輕生未遂。警方隨即將其逮捕，並於19日進行解剖相驗。

歷經奔波與煎熬，蔡爸爸與兒子強忍悲痛完成一連串程序。19日下午，花蓮下著滂沱大雨，蔡爸爸從殯儀館走出、再前往地檢署，背影濕透、步伐沈重。那不是單純的疲憊，而是深到連眼淚都不再流的悲痛，他低著頭、沉默無語，卻在見到國中校長的那一刻，忍不住輕聲問出一句：「學生…情緒還好嗎？」

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

▲劉男痛下殺手，讓一位如天使般溫柔的老師永遠離開人世，留下無數遺憾與不捨。（圖／地方中心翻攝）

悲傷壓在心口，他仍反覆向校方關心學生狀況。語氣裡沒有怨懟，只有一位父親替女兒延續牽掛的溫柔。他強忍淚水說：「她當老師，就是希望孩子能順順利利長大。」這句話簡單卻沉重，是他用盡力氣，替女兒說出的心願。

他也提到：「我太太說，沒辦法接受女兒的東西還遺留在花蓮…」語氣哽咽，為讓妻子安心，他將親自前往宿舍，把遺物一一整理帶回家。

校長聽聞，紅著眼眶回應：「有安排輔導老師進班關心，大家都很難過…她真的是很好的老師。」簡單說完這句話後，蔡爸爸在校方人員陪同下離開地檢署，返回旅館休息。

當時雨勢未歇，校方人員撐著傘，陪同蔡爸爸緩步走向車輛。他神情沉靜，步伐略顯遲緩，背影在雨中顯得格外沈重。整個過程他未多言，僅安靜離開，現場氣氛低落，空氣中瀰漫著難以言喻的沉痛與不捨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高齡換照施行後「死亡車禍反增加」！　醫揭關鍵
下課被高速撞飛！12歲女童肢體變形亡…嬤悲：很傷痛
78歲翁加速衝撞「前一幕畫面」　網喊扯：不是單純失控
獨／母子都殺人！媽媽殺友人裝哭　兒7年後勒死女師
三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網
快訊／78歲駕駛「未脫險、意識模糊」　將進行第2次手術
1圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女師命案藏三代業障！茹苦養育母子卻被當沙包　老嬤被迫選擇逃

下課被高速撞飛！三峽12歲女童肢體變形亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

大安海水浴場藏大量鐵釘！廠商施工亂丟　害遊客踩到血流如注

碎屍殺人魔落網半年不認罪　檢方開立3死亡證明...近日起訴

控公車逼車！騎士1動作收1.6萬元罰單　喊冤被法官打臉

獨／驚詭業障曝！母誘殺友人還裝哭守靈　兒7年後布局勒死女師

翁暴衝釀3死！車頭爛毀「零件外露」畫面曝　運安會介入調查

淫神棍謊稱「喪魔仔」下咒恐嚇！性侵猥褻鄰居母女重判9年定讞

男遭槍殺「女友目擊」心臟中彈被丟包醫院亡　主嫌二審仍判23年

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎...心痛背影曝

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

女師命案藏三代業障！茹苦養育母子卻被當沙包　老嬤被迫選擇逃

下課被高速撞飛！三峽12歲女童肢體變形亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

大安海水浴場藏大量鐵釘！廠商施工亂丟　害遊客踩到血流如注

碎屍殺人魔落網半年不認罪　檢方開立3死亡證明...近日起訴

控公車逼車！騎士1動作收1.6萬元罰單　喊冤被法官打臉

獨／驚詭業障曝！母誘殺友人還裝哭守靈　兒7年後布局勒死女師

翁暴衝釀3死！車頭爛毀「零件外露」畫面曝　運安會介入調查

淫神棍謊稱「喪魔仔」下咒恐嚇！性侵猥褻鄰居母女重判9年定讞

男遭槍殺「女友目擊」心臟中彈被丟包醫院亡　主嫌二審仍判23年

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎...心痛背影曝

為何《瑪利歐賽車世界》成Switch 2首發遊戲　任天堂：具高技術上限

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

法國餐廳老闆與女友聯手殺人　「剁碎受害者屍體」丟鍋中煮熟

票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

西屯買一間→梧棲買一棟　海線別墅案量逆勢上揚

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

女師命案藏三代業障！茹苦養育母子卻被當沙包　老嬤被迫選擇逃

不捨父親罹癌纏病榻！　戴愛玲含淚獻唱告白：阿爸辛苦了

目睹車禍恐留創傷反應！心理師示警「7症狀」別過度曝露衝擊畫面

高齡換照後「死亡車禍增加了」！醫揭1關鍵：長者反而更敢開

三峽恐怖撞擊瞬間曝光！失控轎車闖紅燈　高速衝撞140米

社會熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面