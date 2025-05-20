獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎...心痛背影曝

▲痛失愛女的蔡爸爸（右）不崩潰，堅強地在風雨裡默默承受天人永隔的痛。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮偏鄉傳來噩耗，29歲蔡姓女老師在教會宿舍遭教友殺害，命喪於自己信仰與奉獻之地。她遠從台南赴任，任教未滿9個月，卻以最悲痛方式離世。家人聞訊悲痛欲絕，連夜包車趕赴花蓮，蔡爸爸一整天奔波後近乎脫力，卻在見到校長時僅低聲問：「女兒帶班的學生還好嗎？」沒有責問，只有牽掛，令人鼻酸。

17日晚上，警方接獲報案展開追查，蔡師家屬得知噩耗後，連夜坐車、包車趕赴花蓮，只為趕見愛女最後一面。18日中午，警方在新城鄉海堤林區尋獲涉嫌行凶的26歲劉姓教友，現場發現已斷裂的藤條繩索，疑畏罪輕生未遂。警方隨即將其逮捕，並於19日進行解剖相驗。

歷經奔波與煎熬，蔡爸爸與兒子強忍悲痛完成一連串程序。19日下午，花蓮下著滂沱大雨，蔡爸爸從殯儀館走出、再前往地檢署，背影濕透、步伐沈重。那不是單純的疲憊，而是深到連眼淚都不再流的悲痛，他低著頭、沉默無語，卻在見到國中校長的那一刻，忍不住輕聲問出一句：「學生…情緒還好嗎？」

▲劉男痛下殺手，讓一位如天使般溫柔的老師永遠離開人世，留下無數遺憾與不捨。（圖／地方中心翻攝）

悲傷壓在心口，他仍反覆向校方關心學生狀況。語氣裡沒有怨懟，只有一位父親替女兒延續牽掛的溫柔。他強忍淚水說：「她當老師，就是希望孩子能順順利利長大。」這句話簡單卻沉重，是他用盡力氣，替女兒說出的心願。

他也提到：「我太太說，沒辦法接受女兒的東西還遺留在花蓮…」語氣哽咽，為讓妻子安心，他將親自前往宿舍，把遺物一一整理帶回家。

校長聽聞，紅著眼眶回應：「有安排輔導老師進班關心，大家都很難過…她真的是很好的老師。」簡單說完這句話後，蔡爸爸在校方人員陪同下離開地檢署，返回旅館休息。

當時雨勢未歇，校方人員撐著傘，陪同蔡爸爸緩步走向車輛。他神情沉靜，步伐略顯遲緩，背影在雨中顯得格外沈重。整個過程他未多言，僅安靜離開，現場氣氛低落，空氣中瀰漫著難以言喻的沉痛與不捨。