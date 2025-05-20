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獨／驚詭業障曝！母誘殺友人還裝哭守靈　兒7年後布局勒死女師

▲▼ 台中太平區北田大橋下4日驚見一具男浮屍。（圖／記者吳欣晏翻攝）

▲劉女不滿王姓友人誣陷她偷竊，竟設局將人溺斃。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮蔡姓女老師任教偏鄉不到9個月，卻在所信仰的教會宿舍內遭26歲劉姓教友勒斃，命喪奉獻之地，令人痛心。《ETtoday新聞雲》追查發現，劉嫌從母姓，自幼由外婆扶養，其母劉女多年前不滿友人誣指她偷竊，酒後將對方騙至溪邊，趁醉推入水中活活溺斃，事後還陪家屬守靈、痛哭演戲。這對母子先後走上奪人性命之路，雙雙背負殺人重罪，詭異重疊，令人不寒而慄。

劉嫌的母親劉女於2018年5月2日與數名友人在台中市租屋處飲酒，其中一名王姓男子，過去曾誣指她偷竊現金，讓她耿耿於懷。當天王男醉倒後失去行動能力，劉女竟趁機設局，佯稱天氣炎熱想去溪邊戲水，將王男載往北田大橋下的頭汴坑溪。

王男當時醉態明顯，步履不穩，劉女一手將其扶至攔砂壩處，趁其站立不穩、毫無防備時，冷不防地將他推入水中。王男不諳水性，且酒精濃度高達0.175%，當場溺水、吸入大量泥沙，最終窒息死亡。劉女見他沉入水中後，立即騎車離開現場。2日後，王男遺體被路人發現。

更令人震驚的是，案發後劉女不僅沒有坦承犯案，還陪同王男家屬一起前往殯儀館認屍、參與守靈儀式，期間更多次掩面痛哭，試圖博取同情、掩蓋罪行。直至警方調閱監視器畫面，發現案發當日下午，劉女獨自一人騎車離開溪邊，才戳破她的謊言。警方將其逮捕後，她才坦承一切，供稱是因不滿王男曾誣陷她，才起殺意。

法醫相驗證實，王男死前清醒，死因為他殺，死後肺部充滿泥沙異物，符合生前落水窒息特徵。法院認為劉女蓄意設局、行為冷血，且犯後不思悔改，反而演戲欺瞞，情節重大，於2019年依殺人罪判處其有期徒刑14年，褫奪公權6年。

▲▼ 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲母子雙雙犯下殺人罪。（合成圖／ETtoday資料照）

7年後，劉女之子亦犯下殺人重罪。26歲劉男，3個月前透過友人介紹加入花蓮秀林某教會，在那裡與一名致力偏鄉教育的蔡姓女老師相識。劉男對蔡師暗生情愫，卻屢遭婉拒，疑似情感受挫、理智崩潰，本月16日晚間潛入教會宿舍，趁蔡女獨處時將其勒斃。警方隔日於新城海堤林區發現他獨坐林間，身旁繫有斷裂樹藤，疑似試圖自縊未遂，訊後依殺人罪聲押獲准。

令人駭異的是，這對母子雖未共同生活，卻彷彿受同一道命運牽引，先後以驚人相似的方式犯下殺人重罪，媽媽設局將醉友推入溪水溺亡，兒子潛入信仰之地奪師命，宛如血脈中流轉不息的黑色業障，在不同時空重複上演，讓人背脊發涼。

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