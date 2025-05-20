女師命案藏三代業障！茹苦養育母子卻被當沙包　老嬤被迫選擇逃

▲劉女（左）設局將友人溺斃，其子7年後則殺害女老師。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮蔡姓女老師任教偏鄉不到9個月，卻在她所信仰、奉獻的教會宿舍內，慘遭26歲劉姓教友勒斃，命喪神前，令人痛心。《ETtoday新聞雲》追查發現，劉嫌的暴力傾向早有跡可循，他的母親因殺人罪正在服刑，而這段家庭悲劇中，受害最深的，是撫養他長大的外婆。母子先後犯下奪命重罪，卻都曾將手伸向最親近的人，命運的殘酷複製令人不寒而慄。

劉女與母親同住於花蓮縣新城鄉，2011年1月間，2人因生活瑣事爭執，劉女不滿母親出言訓斥，情緒失控，徒手毆打其右側太陽穴、右眼窩與胸口，導致母親倒地不起。她未見收手，竟進一步以右腳重踩母親左手與左手第四指，造成右眼挫瘀傷、臉部擦傷及手部多處瘀傷。

受傷的劉母在住處驚魂未定，報警提告，並附上診所傷害診斷證明與4張傷勢照片。警方將案件報送檢方偵辦，檢察官隨即以簡易程序聲請處刑。

法院審理指出，劉女過去已有多項前科，包含違反《兩岸人民關係條例》與竊盜罪，皆經判刑定讞。此次又在刑期執行完畢後5年內再犯傷害直系血親尊親屬罪，構成累犯，依法應加重其刑。

法官痛斥，劉女身為人子，卻無法理性處理與高齡母親的衝突，不僅不顧對方年逾67歲，還以拳腳相向，惡性非輕，行為「有違人倫孝道」。判決書中並指出，劉女至今未與母親和解或賠償，儘管庭上數度道歉，劉母仍表達「無法原諒」。

法院審酌整體情節，依《刑法》第280條「傷害直系血親尊親屬罪」，判處劉女拘役90日，得易科罰金，每日至少折算新台幣1,000元。

可憐的外婆，一生飽受親情的凌遲，年輕時被女兒打，晚年又被外孫揮拳相向，甚至不敢待在原本的家裡，帶著一顆破碎又驚懼的心，逃離那個曾經付出全部的地方，只為保命。