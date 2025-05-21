怕被後車撞！騎士停紅燈「狂盯後照鏡」　苦主嘆：催到90也沒用

▲三峽北大國小重大事故，撞擊瞬間曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區19日下午發生重大死亡車禍，78歲高齡余姓駕駛突然暴衝，釀3死12傷悲劇。有網友指出，身邊有位同事也曾被撞，不僅人生毀了，家人的人生也跟著賠掉了，肇事者也沒有辦法負責，害他現在騎車都會狂盯後照鏡，就是擔心後方會有車輛突然暴衝，貼文釣出苦主直呼「根本躲不掉」。

有網友在PTT發文，「害我現在騎車停紅綠燈一定盯著照後鏡！」之前有位同事也被撞，人生因此毀了，連家人的人生也跟著賠掉，「肇事者也沒辦法負責什麼」，現在騎車停紅燈都會猛盯後照鏡，擔心後方會有異狀，「至少來得及催油門逃走！不過我們為什麼要活得這麼提心吊膽...這幾年台灣到底怎麼了？」

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貼文釣出一名苦主留言，「我之前時速60騎在機車道上，莫名奇妙被後面汽車撞，開車開到睡著，還好我有看後照鏡，看到一台高速車衝過來，我直接油門催到90，還是被撞」。

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其他網友認為，如果真的有車高速行駛，當下根本來不及反應，「如果你在車陣裡，你催油門是要能逃去哪？棄車逃走比較實際」、「就問你能盯多久？哪個意外不是發生在鬆懈的一秒」、「我算過，5秒在30公尺外怎麼閃？」「以這次的時速，你看到也根本來不及跑」。

余男19日肇事後，從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前在加護病房急救中，未脫離險境，經醫院抽血檢驗，酒測值為零，警方在車內也未發現可疑藥物或毒品，目前排除余男酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。