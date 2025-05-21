家庭紛爭鬧進派出所！兄躺斑馬線1min被輾斃　弟做筆錄嚇傻

記者吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市一對李姓兄弟今（21）日凌晨發生口角後，哥哥自行前往派出所報案，警方為釐清原因，也把弟弟找來做筆錄，沒想到哥哥先行做完筆錄後離去，接著竟然走到斑馬線上，大字形橫擋在路中央，1分鐘後遭一輛休旅車輾斃。據悉，李男平時甚少回家，兄弟疑因家庭紛爭失和，至於詳細動機、事發原因尚待釐清。

據了解，李男平時甚少回家，但凌晨回家後，與弟弟因家庭紛爭失和吵架，聲音大到驚動到鄰居，隨後李男便前往派出所，表示要報案提告。

▼李男凌晨橫躺在斑馬線上整整60秒，隨後即遭休旅車輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於家庭紛爭屬家暴案件，警方為釐清原因，也通知李的弟弟前來說明，但他不願透露爭吵原因，僅說是家庭因素。而李男比弟弟早一步完成筆錄後就自行離開派出所。

未料不久後，派出所外傳來巨大撞擊聲響，員警外出一看，發現竟是李男遭撞，立即將他送醫搶救後宣告不治，當時還在派出所裡的李男弟弟得知後十分震驚錯愕。

路口監視器也拍下，李男一個人獨自穿越路口，當時行人號誌還是綠燈，李男沿著斑馬線走，到路中央時卻突然盤腿坐下，隨後兩腳伸直、整個人呈現大自行躺在斑馬線上，隨著行人號誌燈秒數不斷減少，路口號誌轉為綠燈，整整60秒後，一輛休旅車駛過，未發現躺在路上的李男，當場將其輾斃。

警方初步調查，肇事的休旅車駕駛吳男沒有酒駕，但因涉及過失致死，警方訊後仍依法將其移送。詳細肇責歸屬、事發原因還有待進一步釐清。