78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師搖頭：快做5件事

▲三峽北大國小重大事故，撞擊瞬間曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，余男從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前在加護病房急救中。蘇家宏律師表示，若78歲老翁過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償，並建議家屬做5件事。

蘇家宏律師在臉書發文，受害人可依照法律程序先做5件事情，如果78歲老翁過世了，只能針對其名下財產進行求償，不得要求配偶或子女連帶賠償，「希望駕駛人能夠清醒，釐清事故的原因，也坦然面對所發生的憾事，全力的賠償每位被害人或家屬」。

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1. 受害人可以先請求車輛強制責任險的給付。



2. 針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。



3. 聲請假扣押，避免被告脫產。

一旦發生重大車禍，擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產、避免資產被轉移脫產。

4. 提起刑事告訴，施以實質壓力。

除了民事賠償，可同步提起刑事告訴，讓對方面臨坐牢等刑責上的心理壓力。

5. 透過法院進行調解。

民事與刑事之外，也可走調解程序，有時更能促使對方家屬出面，從家族層面給予實質的賠償與和解。

肇事余男從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前在加護病房急救中，未脫離險境。據了解，警方在余男車上發現藥袋，研判余男有慢性病，因警方未發現可疑藥物或毒品，目前排除余男酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。