衛福部將配合高齡換照體檢　林靜儀：不會加入老人免費健檢

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，高齡駕駛問題再次引發討論，交通部昨日緊急公布高齡駕駛管理加嚴3措施，其中體檢檢查會跨部會請衛福部幫忙，老人免費體檢加入安全駕駛所需要的體格檢查。衛福部次長林靜儀今（21）日回應，會配合交通部辦理，不過搭配成人健檢等公費體檢屬於「目的外利用」，不能這樣做。

交通部長陳世凱昨日親上火線說明，高齡駕駛管理加嚴有3措施，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，有肇事紀錄要實地訓練，預計明年上路。

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陳世凱昨指出，目前修法方向將參考日本模式，換照年齡由75歲下修到70歲，另外加強檢測項目，過去有體格檢查和認知功能檢查，接下來會加強危險感知測驗和整體交通安全教育課程，加入四肢健全和靈活測驗，體檢檢查也會跨部會請衛福部幫忙，老人免費體檢加入安全駕駛所需要的體格檢查。

林靜儀今日出席立法院衛環委員會，會前受訪表示相關體檢加強會配合交通部，包含交通部在發證要如何評估，那相關的細節會互相對一下，由於衛福部不了解考駕照所需的細節，會配合交通部。至於老人免費體檢是否是在現行衛福部成人健檢上進行搭配，林靜儀直言「不行，這是目的外利用。」