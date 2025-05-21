日本3招「250萬長者自願放棄駕照」　他嘆台灣很難：先改制度吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽3死12傷車禍，引發全台關注，相關交通問題也浮上檯面。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就指出，日本政府積極宣導並祭出各種優惠，5年內讓多達250萬名長者自願放棄駕照；不過，台灣若沒有先修改駕照制度，也很難效仿。

「日本人的歐吉桑」在臉書提到，2019年間，日本東京池袋一位87歲老人開車，釀出2死9傷的嚴重車禍，自此大批民眾請願修改相關規定，「日本政府也重視這件事，規定5年以內必須換駕照，到了2022年後這制度變得嚴格了，若75歲以上老人沒有通過這些測試，沒有安全開車的能力跟技巧，往後就不能開車。」

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對於很多人不解，為何5年內有多達250萬名長者自願放棄駕照，歐吉桑進一步指出，「針對放棄駕照的長者，日本政府加強各項優惠，例如計程車、巴士、飯店、餐廳、銀行、律師、醫療等，同時跟民間公司協調，讓他們呼籲放棄駕照的重要性跟優惠。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，他話鋒一轉，直言「如果台灣沒有更新駕照制度，放棄開車的老人人數應該不會下降，況且除了台北外，台灣很多地方交通不是那麼方便，就算規則變得非常嚴格，還是會有人不理、繼續開車，我認為在台灣解決這些問題有點難。」

最後，歐吉桑也感嘆，希望這種悲劇以後不要再發生了，「交通工具是方便的東西，也是人生的夥伴，但也有變成武器的可能性。」

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