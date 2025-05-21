為何開車會主動路怒？　出現「1行為」醫勸應避免駕駛

▲原PO不解，為什麼有人會「主動」路怒？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

78歲余姓男子19日在三峽駕車衝撞機車和路人，事後傳出余男疑似有路怒症。雖確切原因還有待確認，但這起車禍都已引起社會高度關注，其中就有網友不解直呼，他實在不知道為什麼有人可以「主動」路怒，更何況開車的環境已經相對舒服，到底有什麼好路怒？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼有人開車會主動路怒」為標題發文表示，撇除其他人亂開車這點，他實在不解為何有人光是握住方向盤就可以「主動」路怒。他認為，開車的環境相對舒服，有冷氣、座椅、能遮風擋雨，幾乎不會被打擾，根本沒什麼好路怒。

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接著原PO也說，就算碰到塞車的狀況，駕駛也可以聽音樂等待，相比之下，他還比較能理解機車族路怒。因此他就想知道，開車的人為什麼會「主動」路怒？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「趕時間或急，就會路怒了」、「其實就魯蛇太多，上班被老闆欺壓，不敢吭聲，抓方向盤是他們唯一能自己掌握的事情」、「被叭的人心情都會不太爽」、「大爺的脾氣就大」、「這其實牽涉到所有的玻璃耐心，路怒只是其一」、「舉凡所有鼻屎大的事常常有人抱怨，就知道台灣（一些人）超級沒有耐心」、「就自私啊」。

張醫師在粉專「基因醫師張家銘」表示，「路怒症背後的真相：小心是隱藏的陣發性暴怒症在作祟」，陣發性暴怒症的特徵，就是「遠超過合理程度的憤怒甚至衝動的暴力行為」，像是遇到塞車、有人擋路就瞬間暴怒甚至攻擊，可能是大腦神經調控異常的結果。

台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫師過去也曾指出，路怒症在醫學上屬於「間歇性暴怒症」的一種，通常會合併其他情緒障礙，像是躁鬱症、焦慮症、憂鬱症等，當疾病發作時，攻擊性行為會帶來一種解脫或愉悅感，但一般發作時間不會超過三十分鐘，且事後會有自責內疚的悔意。

李嘉富提醒，間歇性暴怒症的症狀表現容易被誤以為是脾氣不好或更年期，因此病人較無病識感，也不會就醫治療。他建議，若身邊親友曾頻繁出現無預兆的衝動行為，應盡量避免讓其駕駛；如果真的出現情緒煩躁的狀況，則可利用「腹式呼吸、正念練習、聆聽音樂、閒聊家常」等四種方式來改善情緒。