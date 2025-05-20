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65歲就註銷汽、機車駕照！PTT吵翻：鄉下連計程車都叫不到

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲三峽重大事故。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

78歲余姓男子19日開車高速衝撞機車和行人，釀3死、12傷，引發眾怒，家屬向總統賴清德請命，要求70歲以上高齡者不得開車，「高齡駕駛」引發討論。就有網友建議，65歲以上應註銷駕照，不准駕駛汽機車，文章引發網友炸鍋討論，不少網友認為，偏鄉地區沒有機車不方便，僅雙北可以執行。

有網友在PTT發文，「換成你65歲汽機車都不准駕駛，你真的ok？」認為年滿65歲的民眾應直接註銷汽、機車駕照，改以搭乘大眾運輸或步行作為主要移動方式，碰到緊急狀況、載貨物也只能聯絡家人，「我們現在設身處地想，假設換成是你，你真的OK？」

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對此，有網友認為，住在大眾運輸不便的地區仍需機車，可以收回汽車駕照，留機車駕照，「這樣搞只會增加年輕人的照顧壓力」、「很麻煩是真的，家裡老夫老妻不能開車」、「是該沒收，但需配套」、「大眾運輸再方便也不可能比自己騎車開車好，而且中南部更慘」。

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▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖。（圖／資料照）

也有人提到，這提議僅有雙北適用，「出了雙北，沒機車寸步難行，買便當搭捷運？」「雙北完全OK，其他縣市怎麼可能」、「不是每個鄉鎮縣市都跟雙北一樣多公車，鄉下連計程車都叫不到」、「鄉下連小黃都叫不到，是要怎生存」。

不過也有人認為可以，「ok，為了不再發生悲劇」、「可以啊，老了就慢慢搭公車，趕時間就計程車」、「我可以欸，大學畢業後都搭大眾交通工具，出社會後趕時間就叫計程車啊」。還有人提出不同方案，「65歲以上每年去重考駕駛比較實在」、「65歲後強制再路考重驗啊」、「汽車禁止，可以輕型載具或電動輔助車」、「機車還行，汽車不行」。

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