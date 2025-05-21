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本土小農鮮乳迎戰關稅衝擊　AI智慧牧場「寵牛」設備公開

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，標榜鮮乳水準「優於北海道」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／嘉義報導

國際關稅政策動盪，若進口農產品價格降低，我國農業可能受到衝擊。不過本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」認為，與其打價格戰，會堅持「價值」，透過升級牧場各種「寵牛」設備，維持乳牛健康，讓鮮乳的品質優於北海道的A級水準。如今全聯獨家販售的「鮮乳坊豐樂鮮乳」5月也換上新裝，首創全台第一瓶放上全年度品質資料的包裝設計，讓消費者更安心。

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲鮮乳坊豐樂牧場換新包裝，標榜莊園級鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

●小農鮮乳主打「價值」迎戰

紐西蘭進口液態乳將於2025年起適用零關稅，進口鮮乳可能變得更便宜，國內農產品恐怕受到衝擊。不過鮮乳坊表示，「不會打價格戰，而是提升價值，打價值戰」，將獨立農民做出差異化。

全聯行銷協理劉鴻徵也說，小農鮮乳的新鮮度，絕對比得過進口的牛奶，同時門市把農民照片都放在店裡，主打「我生產的，我負責。」農民更有責任去做出品質優良的農產，商品也可溯源，在人們更重視食安的時代，凸顯出優勢和差異，讓台灣農業的前景更看好。

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲鮮乳坊品牌成立後第一個合作的「豐樂牧場」，有多項寵牛設備出名。（圖／記者林育綾攝）

●AI智慧牧場「寵牛」設備公開

其中「小農鮮乳」一直是許多消費者購買的指標，而將這個名號成功推動為革命風潮的品牌「鮮乳坊」，多年來持續強調單一乳源、不混乳，第一個合作的「豐樂牧場」也持續升級，更以多項「寵牛」設備出名。

鮮乳坊創辦人龔建嘉分享，位於彰化的豐樂牧場透過「AI智慧科技」管理牛隻健康，牛舍挑高通風，每隻乳牛脖子上配戴「電子體感偵測儀」，從牛隻體溫、活動量、反芻頻率，到每日產乳量，數據一目瞭然，讓牧場管理者和獸醫師能掌握每一頭牛的生理變化。

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲每隻乳牛脖子上配戴「電子體感偵測儀」，透過AI智慧管理牛隻健康。（圖／記者林育綾攝）

豐樂牧場負責人黃常禎堅持「讓牛好，奶才會好」，積極響應動物福利、ESG永續精神，為乳牛打造無壓的生活環境，像是採用輪胎回收再利用的Q彈「水床」，增加牛隻躺臥舒適度，幫助散熱。還有「自動刮糞機和專用軟墊」讓地面乾淨，同時讓牛蹄舒適。

更有號稱乳牛版不求人的「電動按摩刷背機」幫牛按摩抓背；畜舍中「電扇與灑水噴霧」，加速排除廢氣、熱氣，比傳統掛扇更有效散熱、節能，噴霧降溫設備也能自動監控溫度、濕度。一項又一項的自動化設備，讓豐樂牧場於2022年取得動物福利標章。

●把「榨乳權」還給乳牛

豐樂牧場甚至斥資4千萬，引進「自動榨乳機器人」，如今乳牛只要感到脹奶，就會自行起身，自己走去榨乳，讓乳牛自主決定何時進行這件事，實現了把「榨乳權」歸還乳牛的理念。

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲乳牛會自己選擇在適合的時機，自行走進「自動榨乳機」，還會排隊等著用。（圖／記者林育綾攝）

牧場人員說，剛開始引進機器時，乳牛其實會怕，但教牠們使用之後，如今乳牛都很喜歡用，還會「自動排隊」等候榨乳，甚至「學姐會教學妹」。

自動榨乳機器人會幫乳牛清洗乳頭、偵測位置後套杯，機器手臂還會理順管線，讓乳牛在榨乳過程更舒適。不僅能有效榨乳，通過內建的感測系統，也可以時時監測乳品狀況，確保乳品衛生與品質，對消費者來說是一大保障。

●鮮乳水準優於北海道

龔建嘉說，鮮乳風味跟乳牛的「乳房健康」非常有關，尤其當乳房炎發生時，會影響到鮮乳中鹹味、黏稠感的呈現。因此透過體細胞數偵測，如果數值低於30萬/ml，鮮乳喝起來會較清甜，就是A級生乳。

而豐樂鮮乳的體細胞數值在17.41萬/ml，可說是優於A級水準，更比北海道20萬/ml還低，讓鮮乳喝起來風味更清甜。

▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，標榜鮮乳水準優於北海道。（圖／鮮乳坊提供）

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，標榜鮮乳水準優於北海道。（圖／鮮乳坊提供）

人稱「芒果國王」的品鑑師廖思為分享，鮮乳坊的豐樂鮮乳，一口喝下聞得到堅果香氣，入口後還能感受到乳酪與香烤堅果餅乾的風味，並自帶玉米般甜感，整體口感濃郁滑順，餘韻十足。

適逢鮮乳坊創立滿10週年，全聯獨家販售的「鮮乳坊豐樂鮮乳」5月份換上新裝，首創全台第一瓶放上全年度品質資料的包裝設計，強調單一乳源、不混乳、無調整，鮮乳自然帶有「核果、穀物」調性的風味特色，讓喝鮮乳就像品紅酒一樣講究。

▲▼本土小農鮮乳代表品牌「鮮乳坊」，透過AI智慧管理牧場和牛隻健康，並打造各種寵牛設備，生產出標榜比北海道更優質的鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯獨家販售的「鮮乳坊豐樂鮮乳」5月份換上新裝。（圖／記者林育綾攝）

●全聯年中慶小農系列優惠

全聯年中慶同步登場，除了有超過300件商品第二件5折，為了力挺國內小農，即日起至6月5日「小農系列」再加碼優惠，購買指定「小農直採」商品單筆滿178元，加購小農直採專區冷藏或常溫商品任一件，即現折10元（可累折）。

購買冷藏鮮乳、調味乳，單筆每滿199元，加購生鮮商品，也享現折10元優惠。「小農米」也推出專屬優惠，指定商品買1送1、第二件5折，「大倉米鋪全系列」任選兩件再現折5元（可累折）。

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