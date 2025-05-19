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端午南北粽開戰！全聯榜單TOP 5「南部粽佔4席」　獨賣新品搶先看

▲▼全聯端午節推出多款粽子新品。（圖／業者提供）

▲全聯公布端午節粽子熱銷榜，今年也推出多款粽子新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接端午節，南北粽之戰開打！全聯今（19日）公布去年熱銷TOP 5粽子榜單，其中南部粽就佔了4席，而今年預購開跑以來，前3名依然是南部粽的天下。即日起至5月25日網羅各式粽子，還有獨家新品「李錦記X鬍鬚張」聯名新品。家樂福也祭出超過50款粽子品項，橫跨北中南東名店，還有話題創意新品「拿鐵咖啡粽」。

★全聯

全聯即日起至5月25日，網羅南北粽、粿粽、素粽、甜粽、冰粽等45款，每組價格帶199~785元，平均單顆34~157元。另也有桌款名店粽助陣，包括寒舍集團、呷七碗、立家、鬍鬚張、老協珍、黑橋牌、狀元油飯等知名品牌，平均單顆78~157元。

全聯也公布去年（2024）「端午粽子預購熱銷前5名」，包括：饗城南部金粽、饗城南台灣花生粽、饗城香菇蛋黃干貝粽、呷七碗北部風味粽、呷七碗頂級南部粽。

其中南部粽佔據4席，而被暱稱為「3D油飯」的北部粽，由呷七碗北部風味粽一枝獨秀。有趣的是，今年端午預購4月初開跑以來，熱銷前3名依然是南部粽的天下。

▲▼全聯端午節推出多款粽子新品。（圖／業者提供）

▲全聯端午節推出多款粽子新品。（圖／業者提供）

今年名店粽子，全聯首推獨家新品「李錦記X鬍鬚張」聯名的「XO櫻花蝦肉粽」，雙方強強聯手，採用李錦記干貝XO醬、嚴選櫻花蝦，大火快炒拌入糯米，單組785元（5入），單顆平均157元，限量只有1000組。

另推五星級名粽「寒舍梅干控肉粽」，將天然日曬梅干菜以醬油慢滷，搭配控肉、鹹蛋黃、香菇、栗子，料多味美，單組459元（4入），單顆約115元，同樣限量1000組。

高CP值名粽「寒舍水晶冰粽」由主廚特調莓果、花生和蜜紅豆內餡，三款口味一次滿足，一組299元（9入），平均一顆約33元。

去年端午預購銷售冠軍的「饗城南部金粽」，內含花生、肉、蛋黃、香菇，單組289元，平均一顆57元。「饗城南台灣花生粽」每組5入199元，換算一顆不到40元。

北部粽霸榜的「呷七碗北部風味粽」，適合偏愛粒粒分明口感，採用優質長糯米，米粒香Q，肉質軟嫩，一組6入469元，單顆約78元。還有端午限定「狀元油飯芋心鹹粿粽」展現客家粿粽的完美風味，每組379元，單顆平均95元。

▲▼全聯端午節推出多款粽子新品。（圖／業者提供）

▲全聯除了推出粽子預購，旗下品牌「美味堂」也有現貨粽子在門市販售。（圖／業者提供）

現貨粽推薦「美味堂北台灣香菇蛋黃粽」每包3入特價159元、「美味堂南台灣花生肉粽」每包3入99元，一顆33元，CP值最高。蔬食者推薦「美味堂五穀蔬食粽」單包2入79元，平均一顆只要39元。

★家樂福

家樂福今年祭出超過50款粽子品項，橫跨北、中、南、東、名店等5大風味，還特別上架米其林必比登指標「名店推薦」。除了南北部粽，還有素食粽、甜粽，搭配獨家販售多款新品。

▲▼家樂福今年祭出超過50款粽子品項，橫跨北、中、南、東、名店等5大風味，還有獨家創意新品。（圖／業者提供）

▲家樂福今年祭出超過50款粽子品項，橫跨北、中、南、東、名店等5大風味。（圖／業者提供）

今年端午主打獨家販售「爆餡粽」，餡料比例超過50%，像是「吉鄉爆餡南部粽」傳統風味融合在地米香，每袋5粒，售價468元。「狀元油飯爆餡北部粽」黏Q糯米搭配滷肉、蛋黃與香菇，每袋5粒，售價508元。

獨家爆餡粽還有「立家x柴語錄湖州五福粽」一次囊括5種湖州經典口味，歷史悠久的手藝讓粽子香氣層次分明，每袋5粒，售價478元。

特別引進的「米其林與必比登推薦名店」指標粽品，包含鮑魚、鰻魚、蟹肉等頂級海味，成為端午粽界的天花板之選，包括「金賞軒鮑魚海味粽」、「狀元油飯白綠雙色香菇肉粿粽」，還有「彭園黑松露蔬食粽禮盒」以奢華黑松露醬、杏鮑菇與鷹嘴豆入餡，低調奢華。

▲▼家樂福今年祭出超過50款粽子品項，橫跨北、中、南、東、名店等5大風味，還有獨家創意新品。（圖／業者提供）

▲家樂福今年祭出超過50款粽子品項。（圖／業者提供）

同時也引進超越南北的東部粽，網羅宜蘭、花蓮等地的老品牌人氣粽，推薦「宜蘭橘之鄉金棗豬腳粽」、「狀元油飯澎湖菊之鱻XO干貝粽」。

另外，今年特地將甜粽賦予創意吃法，家樂福與狀元油飯合作，推出創新甜粽「拿鐵咖啡粿粽」，粿皮融入INLOVE CAFÉ特選咖啡豆，內餡搭配拿鐵餡，每袋5粒，售價338元。

▲▼家樂福今年祭出超過50款粽子品項，橫跨北、中、南、東、名店等5大風味，還有獨家創意新品。（圖／業者提供）

▲今年特地推出獨家創新甜粽「拿鐵咖啡粿粽」。（圖／業者提供）

「美而美」也進軍粽子市場，推出「冠軍杏包菇栗子素粽」，採用在地食材與古法製作，兼具健康與美味，每袋5粒，售價348元。

家樂福會員在5月31日前，買指定粽子商品，滿488元送50元現金折價券，滿688元贈「高慶泉X柴語錄花生辣醬」一瓶，滿888元再加贈北港武德宮招財錢母一枚。

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