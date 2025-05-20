台南就業中心徵才祭出150職缺！全聯香包活動同步登場拚媒合率

▲台南就業中心五月兩場徵才活動釋出150個以上職缺，結合節慶文化與香包手作，打造溫馨有感的求職體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午佳節將近，粽香四溢之際，勞動部雲嘉南分署台南就業中心推出五月徵才「雙響炮」，結合鄰里熟悉場景與節慶文化，於5月23日及27日接連舉辦兩場就業媒合活動，釋出超過150個職缺，讓求職者不僅「香」遇理想職涯，更有機會「包」中好工作！

首場活動將於5月23日（週五）下午2時至4時，在北區全聯福利中心湖美門市（和緯路五段30號）熱鬧登場，現場開出正職與兼職人員共15名職缺，讓求職者可在日常採買的熟悉場域中輕鬆面試，實踐「買東西順便找工作」的創意情境。

第二場則於5月27日（週二）下午1時至5時，在安平區平安里活動中心（民權路四段325號）溫馨展開，主打「香包在手 好職輕鬆走」，除設有香包手作體驗區，還邀集順天印刷、萬寶隆設計、台南大員皇冠假日酒店、榮美金鬱金香酒店等5家在地企業現場徵才，並由就業中心代收弘騏興業與德寶家電履歷，合計開出超過150個多元職缺，從行政客服、工程師到廚師、房務人員一應俱全。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，此次特別以節慶與文化為主軸設計徵才活動，希望透過香包手作等貼心體驗，降低求職壓力、提升參與意願，也為求職者注入更多正能量。活動同步推廣「婦女再就業計畫」及「55Plus就業獎勵」，鼓勵中高齡與二度就業婦女踴躍投入職場，共創幸福人生下半場。

民眾可電洽台南就業中心（06-2371218），或上「台灣就業通－徵才專區」（https://pse.is/4mvchp）查詢最新職缺資訊，提早卡位迎接職涯新契機。