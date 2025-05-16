全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶！消暑新品優惠一次看

▲全電商「整箱飲料16元」限量搶，每瓶不到1元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接夏季加上繳稅季省荷包，全聯即日起至6月5日推出「世界啤酒節」，多項啤酒、水果沙瓦、下酒美食優惠；另外「全電商」5月19日至5月21日，連續3天限時限量開搶「16元箱購飲料」，換算下來每瓶不到1元。全家便利商店近來也推11款冷麵抗高溫，還有「CHOYA梅子酷繽沙」新品嚐鮮價。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全電商箱購飲料爆殺價，還有0元免運。（圖／業者提供）

★全電商飲料爆殺「整箱16元」

全聯「全電商」5月19日至5月21日推出「哇愛拎飲料」活動，連續3天下午4點，限時開搶「16元箱購飲料」每箱24瓶，平均每瓶換算下來不到1元，數量有限，售完為止。業者提前透露「16元爆殺整箱飲料搶購清單」，讓消費者事先鎖定下單目標，準備開搶。



5月19日：原萃玉露綠茶、舒跑運動飲料、泰山EX強氣泡水、黑松沙士、伯朗咖啡。

5月20日：可口可樂、舒味思氣泡水萊姆口味、御茶園冰釀麥萃低熱量、泰山梧堂仙草茶、黑松FIN補給飲料、Crystal Valley礦沛氣泡水。

5月21日：GEORGIA喬亞滴濾無糖黑咖啡、御茶園麥萃無糖麥茶、Cheers氣泡水、黑松茶花焙香麥茶、寶礦力水得。

另外，5月20日當天再加碼，凡購買箱購飲料系列商品，結帳金額每滿699元，贈700福利點，整箱下單「全電商」送到家，方便又省錢，適合飲料控囤貨。

若手速不夠快，沒搶到爆殺品也別太失望，即日起至5月25日還有飲品祭出買1送1、5折價優惠，新客還能搭配首購享7折優惠，凡標示「首購價」商品，單件最高可折100元，首單滿888元再折100元，次月還送200元折價券。

▲全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」。（圖／業者提供）

★全聯「世界啤酒節」新品齊發

全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」，全店指定啤酒、調酒、燒酒，單筆每滿399元，贈200福利點。搭配年中慶檔期，最高回饋15.7%。5月17日至6月15日期間，每周六日使用全支付，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點；用全支付、PX Pay指定信用卡單筆消費滿1300元，限量加贈650福利點。

▲近年標榜「無糖」、「低熱量」的啤酒成為風潮。（圖／業者提供）

另外，近年標榜「無糖」、「低熱量」的啤酒成為風潮，金車柏克金推出主打零糖、清爽、低負擔的「樂啤WOW!BEER」每罐330ml，活動期間一組4入特價118元，平均每入不到30元。

韓國知名啤酒品牌客思也推出「客思Light零糖質啤酒500ml」，比經典款卡路里低了33%，酒精度也降低到4.0%，清爽無負擔，活動期間每罐特價49元。

同樣主打低卡輕盈的新品還有「啤酒肚釀製 台灣拉格粹啤酒500ml」，有熱帶水果果香、冷泡酒花香氣的清爽滋味，目前單罐特價76元，2罐149元。

▲超人氣J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「石川加賀水梨沙瓦」和「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」。（圖／業者提供）

喜歡水果微醺風味，推薦「森永ICE BOX果實冰葡萄柚口味129.5g」每杯特價55元，搭配「憋氣檸檬冰角28g*10入」每包特價119元。

過去以「青森王林蘋果口味沙瓦」深受網友喜愛的J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」和「石川加賀水梨沙瓦」，活動期間單罐特價55元，任2罐105元。

喜歡「哈味」可把握「北海道SECOMA哈密瓜沙瓦350ml」，3%低酒精濃度適合輕鬆飲用，活動期間單罐特價88元，第二件5折，平均每瓶下殺66元。

▲全聯微波美食也有新品。（圖／業者提供）

全聯即時微波美食也有新品報到，日式丼飯「荷卡日式牛丼飯、薑燒豬丼飯」全包材可微波，免洗碗盤，省時又方便，特價103元。素食控則推薦隨緣推出3款微波新品「白醬松露義大利麵」、「夏威夷炒飯」、「川味時蔬炒飯」每包特價65元。

同場加映「TOMMI湯米米漢堡180g±8gx3入」一共推出壽喜燒牛肉、經典三杯雞、麻油杏鮑菇等5種口味，每盒特價160元，任2盒298元，平均每盒149元。

▲「世界啤酒節」期間，下酒菜優惠。（圖／業者提供）

還有50元有找銅板價的「義美義大利麵 （青醬蛤蜊/奶油培根/蕃茄肉醬）」活動期間每盒特價49元，是月底省錢好選擇。夏日宵夜下酒菜推薦毛豆，「禎祥冷凍鹽味毛豆400g」每包只要52元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全家消暑新品

全家便利商店推出多款冷麵抗高溫，包括冷義大利麵、日系涼麵等。主打商品包括「uno pasta冷義大利麵」系列新品「西西里雞肉冷義大利麵」，以檸檬汁與沙丁魚萃取調製酸爽醬汁，搭配Q彈細麵與鮮嫩雞絲，層次豐富開胃。

▲全家便利商店推出多款冷麵抗高溫。（圖／業者提供）

還有美食網紅「泰國娘娘」聯名的「泰式海鮮冷義大利麵」，同時「蕃茄莎莎鮪魚冷義大利麵」與「羅勒海鮮冷義大利麵」也將回歸。即日起至5月27日，會員使用「全盈 PAY」支付，可享uno pasta冷義大利麵「全品項79折優惠」。

除了義式冷麵，全家還推出多款中式與日系涼麵，包括「和風涓絲冷麵」、「日式蕎麥沾麵」、「芝麻鰹魚烏龍冷麵」等，成為炎夏開胃美食。

▲全家「The CHOYA梅子酷繽沙」回歸。（圖／業者提供）

全家也與日本梅酒品牌CHOYA跨界合作，推出「The CHOYA梅子酷繽沙」回歸，冰沙基底採用頂級南高梅汁，搭配白葡萄、蘋果、檸檬果汁，調製成無酒精雞尾酒風味，即日起至5月27日，會員可享嚐鮮價59元，若想升級成調酒版本，可加購CHOYA至極梅酒，合購價僅119元。

全家也引進韓國「呼嚕呼嚕冰水果糖葫蘆」，以及日本emina新品「白桃紅茶起司」，酸甜口感令人驚艷。

▼全家引進韓國「呼嚕呼嚕冰水果糖葫蘆」。（圖／業者提供）

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