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全聯升級「小農拿鐵」35元現省20元！年中慶小農品牌「第2件5折」

▲▼全聯OFF COFFEE 自今年4月起，全面升級小農拿鐵，選用「阿秀鮮乳」取代咖啡專用乳。（圖／業者提供）

▲全聯OFF COFFEE 自今年4月起，全面升級小農拿鐵，選用「阿秀鮮乳」取代咖啡專用乳。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯自有咖啡「OFF COFFEE」自今年4月起，全面升級小農拿鐵，選用被網友推爆的「阿秀鮮乳」取代咖啡專用乳，即日起至6月19日新上市期間，單杯原價55元，每杯試飲價只要35元，現省20元；精品美式每杯原價45元，同步優惠價29元。

▲全聯「小農鮮奶系列」使用吉蒸牧場鮮乳製作，該廠牌鮮乳曾被網友大讚「特別好喝」。（圖／記者林育綾攝）

全聯在2015年起就將「小農鮮乳」導入賣場，當時僅有6個品項，2024年快速成長至33項，更與小農合作，將商品應用在更多元的品項和多層面。像是2021年採用花蓮吉蒸牧場「阿秀鮮乳」製作烘焙商品，今年4月起再將OFF COFFEE全面升級小農拿鐵，選用「阿秀鮮乳」取代咖啡專用乳。

「阿秀鮮乳」融合100%雨林聯盟認證和CQI評鑑80分以上精品咖啡豆，做出來的拿鐵，奶泡綿密細緻，甜感持久，令WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策也讚譽有加。

▲「吉蒸牧場」以永續經營為目標，2021年獲台灣第一家通過動物福利驗證乳牛場。（圖／記者林育綾攝）

負責生產的吉蒸牧場，在2021年獲台灣第一家通過動物福利驗證乳牛場，友善乳牛採最高規格飼育，頂級單一乳源，自設乳品加工廠，自產、自製、零添加，產地新鮮直送，榮獲四大標章肯定，國產鮮乳標章認證，TAP產銷履歷溯源，從生產到配送全面掌握。

▲▼全聯OFF COFFEE 自今年4月起，全面升級小農拿鐵，選用「阿秀鮮乳」取代咖啡專用乳。（圖／業者提供）

▲全聯OFF COFFEE升級小農拿鐵，即日起至6月19日每杯試飲價只要35元。（圖／業者提供）

為了歡慶OFF COFEE全面升級小農拿鐵，相較市售精品拿鐵或小農拿鐵，動輒70元起跳或破百元的價格，即日起至6月19日新上市期間，單杯原價55元，每杯試飲價只要35元，現省20元。精品美式也同步優惠，每杯原價45元，優惠價29元，帶有核果、可可風味，喝精品也能省荷包。

●超商寄杯優惠

▲7-11 推出咖啡寄杯優惠，多組優惠價520元。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至5月26日，限時7天多組咖啡「520元優惠」。

包括特大杯拿鐵10杯520元，相當於74折。特大杯美式12杯520元，等於72折。大杯濃萃美式／濃萃拿鐵「12杯520元」，約72折。大杯精品拿鐵、馥芮白「7杯520元」、中杯精品美式或拿鐵任選「10杯520元」相當於57折。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」多組咖啡520元。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至5月27日，也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

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