台南衝撞駕駛稱「癲癇發作」　連撞6車2人才停下！夫妻散步成永別

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南玉井老街20日下午發生廂型車衝撞行人事故，導致一對六旬夫妻1死1傷，天人永隔。警方初步調查，38歲嚴姓駕駛疑似身體不適，駕車撞擊2輛轎車、2名行人後，又持續向前暴衝，直到撞擊停放在農會騎樓的4輛機車後才停下。目前警方已排除酒駕，確切肇事原因仍在調查中。

當時一對夫妻在中華路上散步，不料行經東山鴨頭前，突遭一路疾駛而來的銀色廂型車從後追撞，導致61歲張姓丈夫被撞飛，當場失去呼吸心跳，60歲吳姓妻子則是肩骨折、頭部外傷。

由於事故地點是知名芒果冰店街，許多吃冰的顧客聽到巨響，紛紛跑出來查看，才赫見廂型車暴衝釀成事故。當時一位永康奇美醫院的護理師見義勇為，聽到路人說有傷者，立刻衝上前施作CPR，並協助送醫。

▲護理師（中，黑衣）路過，立刻上前幫男子CPR搶救，並協助送醫。（圖／記者林東良翻攝）

救護人員到場後，將張男、吳女這對夫妻分別送往麻豆新樓醫院及安南醫院救治。不過，張姓丈夫傷勢過重，搶救後仍宣告不治。

嚴姓駕駛供稱癲癇發作才釀禍，但拒絕送醫，經警方到場進行酒測，確認酒測值為0。儘管嚴男自稱有癲癇病史，但確切肇事原因仍待釐清。

玉井分局提醒民眾，駕駛車輛如有身體狀況不佳，請勿開車，以維用路人行車安全。

▼台南玉井老街車禍，銀色廂型車從後追撞一對夫妻，造成1死1傷。（圖／網友cxy.1授權使用）

▼台南玉井老街車禍1死1傷，現場拉起封鎖線。（圖／記者林東良翻攝，下同）