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印尼南方省議員首度訪台南　黃偉哲拋出教育農業雙合作願景

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

印尼東努沙登加拉省兩位省議員阿羅伊秀斯（Aloysius Malo Ladi）與馬塞利努斯（Marselinus Anggur Ngganggus），20日首度拜訪台南市政府，由市長黃偉哲親自接待，雙方針對農業技術與教育交流展開熱絡對話，黃偉哲也期待未來促成姊妹校結盟與學生交換，為雙方青年開創國際學習新契機。

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南作為台灣第一座城市，擁有深厚的文化底蘊與發展成熟的農業體系，與東努沙登加拉省有不少共通點，尤其在農業與教育面向上具備高度合作潛力。他強調，未來除了促成高中姊妹校與學生交流，也希望台南的農產品與印尼在地作物能建立貿易合作，讓市民品嘗到更多元的水果與農產。

阿羅伊秀斯省議員表示，東努沙登加拉省目前仍多以傳統方式耕作，期待藉由此次存取學習台南的現代農業技術，提升當地生產力。他也期盼未來能有更多學生赴台南留學，學習技術、文化與語言。

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

馬塞利努斯省議員則說，這趟行程就是為了實地學習台南的發展經驗，台南不僅是科技先進的城市，更具有友善的學習環境，非常適合學生來台進修。他也期待雙方未來在體育與青少年交流上能有實質合作。

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

此次會晤由雲嘉南辦事處副處長林文俊與駐泗水辦事處副組長蘇育平陪同，市府新聞及國際關係處長蘇恩恩也在場迎賓，雙方互動熱絡，為後續交流奠定良好基礎。

▲印尼東努沙登加拉省議員阿羅伊秀斯與馬塞利努斯拜訪台南市府，與黃偉哲市長會晤交流農業與教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，印尼東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）為印尼最南端省分，擁有超過560個島嶼，人口約550萬人，是印尼少數以羅馬天主教為主的省分，主要經濟依賴農、漁、牧業與觀光，居民以農業為主要生計。

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