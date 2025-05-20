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男遭槍殺「女友目擊」心臟中彈被丟包醫院亡　主嫌二審仍判23年

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，台南高分院駁回上訴，維持一審林澤峰判刑23年、林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，台南高分院駁回上訴，維持一審林澤峰判刑23年、林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年4月8日，台南發生一起槍殺命案，「囝仔昌」27歲的外甥徐裕喬，與人相約談判遭槍殺，男子林澤峰行兇後將徐男丟包安南醫院，徐男經搶救傷重不治，台南地院2024年10月依殺人與槍砲罪，判處林澤峰23年徒刑，另名共犯林昱愷則無罪，案經上訴，台南高分院20日駁回維持原判，本案可上訴。

2023年4月8日凌晨2時30分許，27歲男子徐裕喬疑受到槍傷後，被丟包台南市立安南醫院，經急救仍傷重不治死亡，案發後市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位共同成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，台南高分院駁回上訴，維持一審林澤峰判刑23年、林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8日迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，在逃之犯嫌林澤峰、林昱愷自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

檢警調查指出，死者徐裕喬自稱為台南地方角頭「囝仔昌」（劉子賢，案發前數日車禍亡）的外甥，與林澤峰、林昱愷因過去數次衝突積怨已深，甚至多次放話恐嚇對方家人，引爆雙方仇恨。

2023年4月7日晚間，林澤峰透過綽號「雨傘」的柯姓男子傳話，邀死者於永康中正北路一間家具店前談判，雙方人馬到場後，柯男擔心當街談判易遭警方發現，轉提議移往永康平道十二路與民松路交叉口重劃區。

林澤峰事先攜帶改造手槍與子彈，雙方談判破裂後，林男掏槍朝徐男連開多槍，並在近距離朝其左胸心臟處開最後一槍。徐男中彈倒地失去意識，林澤峰與林昱愷在現場與徐男女友等人發生爭執後，強行將已倒地的徐男載走，並揚言：「上面有交代，人我要帶走」。

▲27歲徐姓男子被一部小客車載到急診室門口「丟包」，醫護人員經全力搶救仍傷重不治身亡，台南高分院駁回上訴，維持一審林澤峰判刑23年、林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林男等人隨後將徐男載往安南醫院急診室門口，將其從車上推下丟包，棄置後開車逃逸。院方經路人通報發現後立即以推床將徐男推入醫院搶救，但徐男因心臟與主動脈遭擊穿，急救後仍傷重不治。

台南地院法官認定，林澤峰預謀攜槍犯案，行兇後未積極求助醫療，顯示殺意明確，依殺人與槍砲罪判處合併23年徒刑，另林昱愷部分，法院認定他事前不知林澤峰攜槍，事後亦無參與行兇，而判決他無罪。本案上訴二審，台南高分院開庭審理後，法官認定一審判決事證明確，量刑無誤，駁回林澤峰與檢方對林昱愷無罪部分的上訴，維持原判。全案可上訴。

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