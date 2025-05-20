台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救！駕駛認了癲癇病史

記者林東良、柯沛辰／台南報導

新北三峽昨日才發生轎車衝撞行人，釀成3死12傷。不料，台南市玉井老街20日又發生廂型車暴衝撞人，一對夫妻不幸遭撞，導致1死1傷，從此天人永隔。事發當下，一名護理師見狀，不顧自己機車遭波及撞壞，立刻衝上前幫男傷者CPR，並協助送醫。

護理師表示，當時她的機車遭肇事廂型車擦撞受損，起初還不知道有傷者，直到一個路人阿姨跑過來說「有人被撞」，她才趕緊前去了解，結果就看到2個人倒在地上。

護理師回憶，起初倒地男子還有呼吸，但不久後失去生命跡象，所以她馬上替對方做CPR。她認為，這不是熱心不熱心的問題，而是當下這個情境，她能替傷者做的只有這些事，畢竟這是她的專業。

▲護理師（中，黑衣）路過，立刻上前幫男子CPR搶救，並協助送醫。（圖／記者林東良翻攝）

稍早監視器畫面曝光可見，當時一對夫妻行走在中華路上，遭銀色廂型車從後追撞，妻子當場倒臥在地，丈夫則被撞飛。

救護人員到場後，發現丈夫已無呼吸心跳，立即將人送往麻豆新樓醫院，但仍宣告不治；妻子則是肩骨折、頭部外傷，暫無生命危險。

初步了解，38歲駕駛肇事後身體不適，但拒絕送醫。另外，駕駛自稱有癲癇病史，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

▼台南玉井老街車禍，銀色廂型車從後追撞一對夫妻，造成1死1傷。（圖／網友cxy.1授權使用）