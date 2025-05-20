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【廣編】桂格康研家頂級野生魚油引領保健新標竿　奪Monde Selection特級金獎

▲▼桂格康研家,魚油,Monde Selection,金獎,保健品,彩券。（圖／業者提供）

▲桂格康研家頂級野生魚油膠囊採用來自阿拉斯加AlaskOmega®魚油，獲多項國際認證與獎項殊榮。

圖、文／桂格康研家提供

桂格旗下健康品牌「桂格康研家」以科學專業為基礎，致力打造符合台灣家庭需求的健康保健產品。品牌創立短短一年，已斬獲五項國際殊榮，其中旗艦產品「頂級野生魚油」更在今年的Monde Selection世界品質評鑑中，勇奪全場最高榮譽「特級金獎」，展現其卓越品質與國際競爭力。

桂格康研家背後由佳格營養健康國際科研中心支撐，結合博士級團隊與國際認證成分，致力於開發最適合台灣人體質的健康方案。旗下產品屢獲國際肯定，包括「康研家鈣嚼錠」連續兩年摘得ITI國際風味絕佳獎章，及「消化菌粉」「舒敏益生菌」「葉黃素膠囊」等多款產品在2025年Monde Selection評鑑中榮獲金獎。其中，頂級野生魚油以高劑量、高濃度及優異吸收率的特性，成功奪下特級金獎，成為全球少數獲此殊榮的產品。

桂格康研家魚油採用阿拉斯加白令海峽的野生鱈魚，通過MSC海洋永續認證及IFOS五星品質認證，並獲得世界自然基金會（WWF）高度肯定，並經第三方檢測重金屬與塑化劑「零檢出」，讓消費者安心補充。每份膠囊含超過1200毫克Omega-3，EPA：DHA比例符合國際建議，有助維持循環健康。此外，產品設計小顆粒、無腥味配方，並採用PTP單顆密封包裝，方便攜帶且易於使用，成功提升消費者的日常保健體驗。

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