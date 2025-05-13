台鹽CollaFix®勇奪日本金獎　未變性二型膠原蛋白登國際舞臺

▲台鹽公司「高純度未變性二型膠原蛋白CollaFix®之製造方法」榮獲第39屆日本東京創新天才發明展金獎，董事長丁彥哲（中）、副總經理李傑翰（右）與研發處長洪雅萍（左）出席慶賀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司以研發成果「高純度未變性二型膠原蛋白之製造方法」，勇奪第39屆日本東京創新天才國際發明展金獎，展現其長年投入膠原蛋白技術的卓越實力，也再次擦亮台灣生技研發的國際名聲。

台鹽公司此次代表台灣參與由「國際創新發明聯盟總會」舉辦的發明展，與來自五大洲、33國、45個發明組織同台競技，最終憑藉「CollaFix®」製造技術的專利性、應用性與商業價值獲得評審青睞，勇奪金獎殊榮。該技術結合酵素水解與凍乾純化，完整保留未變性二型膠原蛋白結構，生理活性為市售產品20倍，已獲台日專利並刊登於《Nutrients》國際期刊，研究成果深獲國際肯定。

隨著全球邁入超高齡社會，二型膠原蛋白成為關節健康的重要營養素，台鹽將該技術應用於旗下明星商品，不僅滿意度高達96%，也帶動原料外銷至日本與東南亞。台鹽表示，未來將持續以研發為本，深化行動保健市場佈局，守護全民健康，實踐「全人健康新主義」。