台南鯛香飄校園！　黃偉哲與學童共餐推廣在地漁產讚「營養又美味」

▲台南市長黃偉哲與麻豆國小學童共進午餐，介紹在地優質台灣鯛，學生開心搶答拿好禮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應美國近期調高部分台灣產品進口關稅，導致農漁產出口承壓，台南市政府推動在地台灣鯛進入學校午餐市場，既照顧漁民生計，也讓學生吃得營養又安心，市長黃偉哲20日上午親赴麻豆國小，與學童共進午餐，並透過「餐前五分鐘」的食農教育介紹台灣鯛，更舉辦有獎徵答贈送帆布提袋，引起學生熱烈參與。

黃偉哲市長表示，台南是全台最大台灣鯛養殖產地，該魚種肉質鮮嫩、魚刺少，是老少皆宜的「平民美食」，無論清蒸、紅燒、油炸或夜市常見的鹽烤吃法，都深受國人喜愛。他強調：「國產台灣鯛不只好吃又營養，納入營養午餐後，讓孩子吃得健康，也挺在地產業，一舉兩得。」

農業局指出，台灣鯛為台南市養殖漁業的代表魚種之一，2024年外銷達16860公噸，產值高達5776萬5000美元，主要出口至美國（78.6%）、澳洲（7.4%）、加拿大（3.7%）及沙烏地阿拉伯（2.7%）等地。隨著國際貿易不確定性升高，推動台灣鯛內銷與校園午餐成為因應之道，不僅穩定產地價格，也讓國產優質漁產走入家庭與校園。

教育局補充，根據教育部營養基準，學校午餐每月須提供至少2次魚類或海鮮。台南市推動食農教育與低碳飲食，鼓勵使用當季在地食材如台灣鯛，由營養師與校廚共同設計出兼具營養與美味的主選單。此次更彙整15道台灣鯛特色料理，並公開於「台南市學校午餐教育資訊網站」（https://lunch.tn.edu.tw/news/117），供各校參考使用。

農業局也強調，台灣鯛屬無細刺魚種，特別適合孩童與長者食用，口感佳、料理多元，推廣至校園及家庭消費市場潛力十足。目前農業局官網同步公佈相關產品訂購資訊，歡迎市民踴躍選購，品嚐在地鮮味。

麻豆國小校長李貞儀表示，該校為區域中央廚房，每日供餐8所學校、服務超過2460名師生，主選單設計結合營養與環保理念，並融入多樣魚類料理，提升孩子對在地食材的認識。營養師王思翰則說，今日市長與學童共食的菜色包含「糙米飯、蒲燒鯛魚、米血大黃瓜、有機高麗菜、玉米濃湯與蘋果」，不僅營養均衡、色香味俱全，更讓學生在美味中學習飲食知識與環境永續意識。