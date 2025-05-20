賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

▲日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。賴清德在訪談中表示，「台灣沒有要反攻大陸，也沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己」；他也提及，中國威脅是國際問題，強烈希望美國、日本等民主陣營共同阻止中國發動戰爭，預防比治療重要。

在訪問中，有關如何避免衝突與戰爭，需要做何種準備？賴清德表示，可以從第二次世界大戰得到許多教訓，也就是台灣強化國防力量，就會發揮嚇阻效益，實現和平。靠備戰來避戰，不讓戰爭發生、追求和平。

對於台灣在無人載具的建置上，賴清德表示，有兩個需要，一個是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。他說，因為台灣、日本及菲律賓同樣在第一島鏈上是民主國家，沒有辦法像中國這樣的極權國家，國防預算可以毫無限制；在這種狀況之下，台灣、日本及菲律賓等島國，應該要善用本身的科技，發展不對稱和無人載具的國防方式。

賴清德說，第二是全球已經進入智慧化時代，不管是生成式、代理式或實質式，人工智慧一定會越來越發展，未來汽車及船舶也會發展出無人車、無人艇，也會有無人工廠，甚至無人機未來也可以協助郵政運送，或者Uber、Uber Eats、Foodpanda、農業灌溉、噴灑農藥等也都可以使用無人機。

賴清德也強調，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。他說，想利用這個機會表達台灣希望與日本在無人載具產業上共同合作，就像半導體產業一樣，日本有原料、設備、科技，臺灣有晶圓製造，兩國可以合作；日本是科技大國、台灣科技實力也不錯，如果台日能共同合作，不僅可以捍衛台海和平穩定及印太安全，也對台日兩個國家的產業發展很有幫助。

有關如何避免戰爭，台灣是否需要其他國家的協助一事。賴清德表示，中國併吞台灣只是第一步，其最終目的是改變以規則為基礎的國際秩序，因此中國的威脅是國際問題，他強烈希望能與美國、日本還有民主陣營共同阻止中國發動戰爭，預防比治療重要。