嘉義永慶高中陳彥蓉　勇奪全國跆拳道冠軍

▲永慶高中陳彥蓉勇奪全國跆拳道冠軍，將披上國家代表戰袍， 挑戰世界級賽事 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣永慶高中再傳捷報！跆拳道選手陳彥蓉在「114年度潛力運動選手暨2025亞洲青少年、青年暨世界青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽」中，從全國頂尖選手中脫穎而出，勇奪青少年女子組51公斤級冠軍，成功入選國家代表隊，將於5月5日至16日代表台灣前往阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah），挑戰世界級賽事，為國爭光。

陳彥蓉憑藉扎實的基本功、靈活的戰術應用與頑強的鬥志，在競爭激烈的賽事中展現高水準實力，最終登上冠軍寶座。她感性表示：「能成為台灣國手，是我多年努力的成果，也是一份極大的榮耀。我將全力以赴，在國際賽事中發揮最佳表現，讓世界看見台灣跆拳道的實力。」她特別感謝陳世凱教練與林宜青教練，長期以來的陪伴，以及在技術、戰術及心理素質上的專業指導，讓她奠定進軍國際的穩固基礎。

永慶高中長期致力於培育運動人才，此次陳彥蓉入選國手，不僅是個人的重要里程碑，更是學校體育班推動成果的最佳驗證。校方將持續提供資源協助她備戰國際賽事，期許她在富吉拉的國際舞台上再創佳績，將榮耀帶回永慶。

郭春松校長表示：「這場賽事不只是陳彥蓉的挑戰，更是台灣跆拳道的實力展現。她的成績鼓舞人心，也展現永慶體育教育的成果與堅持。」他進一步宣布，自114學年度起，永慶高中國中部將正式成立『體育班』，招收足球、軟網、角力與跆拳道四項運動項目。未來體育班將秉持「強運動、勤讀書、守紀律、有禮貌」的核心精神，強調術科與學科並重，幫助學生在追求運動成就的同時，也不放棄基礎學習。

為了讓體育班學生無後顧之憂地安心訓練與就學，校方與嘉義長庚醫院合作，引進長庚體系運動醫學防護小組，照護學生身心健康。在學業輔導方面，將利用早自修和周末課業加強輔導，郭校長強調這個體育班將以學業學習為主，運動專項訓練為輔，致力培養文武兼備的優秀選手，意欲顛覆一般人對體育班的刻板印象。

郭校長特別感謝嘉義城隍廟、長庚醫院與嘉義縣政府對體育發展的大力支持與贊助。他強調：「如果不能兼顧孩子的未來，所有的訓練就只是對年輕生命的剝削。」永慶高中將以學生的長遠發展為依歸，打造優質體育環境，讓更多像陳彥蓉一樣的年輕選手，有舞台、有機會，在夢想的路上閃耀發光。