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從礦坑到劇場！新北8處躍進百大文化基地　深度漫遊藝文風景

▲新北8處躍進百大文化基地。（圖／新北市文化局提供）

▲猴硐礦工文史館創始人林正福向新北市文化局長張䕒育（左1）介紹礦工入坑作業必備工具與物品。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市8處民間藝文場所獲頒文化部「首屆百大文化基地」殊榮，名單包含李梅樹紀念館、朱銘美術館、雲門劇場、當代傳奇文化藝術基金會板橋放送所、新平溪煤礦博物園區、猴硐礦工文史館、甘樂文創合習聚落、中和緬甸街區，這些文化基地各具特色，除了可提供文化體驗活動外，同時還能展現新北深厚的人文底蘊及文化多樣性，歡迎民眾將文化基地納入旅行路線，深度遊賞在地精采故事。

新北市文化局表示，除了8處入選的藝文場所，淡水古蹟博物館與黃金博物館也被文化部選為樞紐平臺（HUB），將透過各式活動串聯鄰近的民間文化基地。文化局以五大美學廊帶政策「藍天海岸」、「都會探索」、「紅色陶寶」、「黃金山城」、「綠色山林」，帶動藝文城市發展。

▲新北8處躍進百大文化基地。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市8處民間藝文場所獲頒文化部「首屆百大文化基地」殊榮，與文化部李遠部長（中）共同合影。

文化基地有如星點燈火，在地圖上交織出一條有溫度的文化脈絡，新北市獲獎的8處文化基地涵蓋表演藝術、視覺藝術、礦業聚落、移民文化、社區營造及地方創生等領域，呈現活躍且多樣的文化力。淡水雲門劇場是臺灣首座民間捐建的表演場館，透過「打開雲門」導覽活動與全民分享劇場工作奧秘；落腳金山的朱銘美術館，致力推廣雕塑藝術與札根兒童藝術教育。新平溪煤礦博物園區、猴硐礦工文史館，同為傳承礦業記憶。

市定古蹟板橋放送所，現由當代傳奇文化藝術基金會營運，提供沉浸式戲曲體驗，也嘗試結合科技與表演藝術；中和緬甸街區則是首屆百大文化基地唯一的移民街區，充滿豐富滇緬文化特色與美食，由緬甸移民二代青年組成的迴鄉辣文化推廣工作室，可提供街區走讀、餐桌旅行等活動。三峽李梅樹紀念館結合課程與地景藝術，深化社區參與，展現在地風、土、民、情；不遠處的甘樂文創合習聚落也適合規劃進三峽之旅路線，整合食堂、書屋、豆製所等空間，實踐翻轉傳統小鎮的理想。

每處文化基地都有獨特背景故事，可轉化為體驗活動，讓大家看見、理解、感動。新北市將持續與文化基地和潛力點共伴，協助行銷推廣，民眾可透過文化部「文化地圖」網站了解相關資訊，深入探索在地有溫度的文化。

▲新北8處躍進百大文化基地。（圖／新北市文化局提供）

▲迴鄉辣文化推廣工作室夥伴們（左1、2）駐點於中和緬甸街區，提供街區走讀、餐桌旅行等活動，發表會當日於市集介紹特色飲料緬甸奶茶與羅望子汁。

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