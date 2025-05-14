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新住民共築幸福台灣　移民署、陸委會、海基會訪視創業典範

▲移民署今日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲移民署今日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

移民署今（14）日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人，他們都是以自身的奮鬥打拼開創出一片天地，展現新住民攜手為在地貢獻心力，助力地方創生的最佳典範，為此移民署邀集有關單位以實際行動，彰顯政府對新住民的重視與肯定。

▲移民署今日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲位於土庫鎮的「Danke奧地利廚房」，這間充滿阿爾卑斯風情的傳統甜點店，由來自奧地利的新住民黃湯姆與妻子黃若涵共同創立。（圖／記者游瓊華翻攝）

來自大陸廣西的王艷，以熱情與才華創辦「艷軒縫紉工作室」，讓被遺忘的縫紉、剪裁等傳統技藝重現，其努力與貢獻獲得各界肯定，更將她的故事拍攝成微電影「拼出精采人生」，以她自己的雙手與堅持，為年輕人傳承拼布文化，同時翻轉了自己在台灣的人生。訪視機關一行人也在王艷的帶領下，親手縫製粽子拼布香包，寓意著端午節佳節愉快的溫馨祝福。

位於土庫鎮的「Danke奧地利廚房」，這間充滿阿爾卑斯風情的傳統甜點店，由來自奧地利的新住民黃湯姆與妻子黃若涵共同創立。黃湯姆親自帶領訪視機關一行人親手製作奧地利經典甜點「休伯納捲」，將酥脆的外皮撒上雪白糖粉、擠入義大利蛋奶霜，吃起來口感清爽且層次豐富，讓大家讚不絕口。

雖然黃湯姆的中文不太流利，但透過黃若涵的翻譯，他表達了對台灣政府營造友善環境的感謝，他也表示其實最初只是做出來在網路販售試水溫，想不到意外獲得熱烈迴響，如今在台中新光三越、高鐵雲林站都有設立專櫃，而實體店面「Danke奧地利廚房」在純樸的土庫小鎮吸引了不少遠從台北與高雄慕名而來的顧客，黃湯姆表示將努力讓大家都能嚐到一貫堅持的奧地利風味。

▲移民署今日偕同大陸委員會及海峽交流基金會等人，訪視在斗六市的拼布達人、土庫鎮的網路名店及北港鎮港點職人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲王艷老師親自指導，親手縫製粽子拼布香包，造型十分可愛喜氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

北港鎮的「阿鹿嘎B」老闆陳淑慧是當地唯一的香港新住民，懷抱對台灣媽祖文化的熱愛，獨自來台創業並扎根北港，且因與朝天宮為鄰，她在巷弄間打造自家品牌，致力於將香港的五十年代（亦稱金色年代）風華與台灣文化交融，為這座富含歷史底蘊的小鎮注入濃厚的香港風情。

陳淑慧也是雲林縣海線社區大學講師，她喜歡以輕鬆的學習方式，幫助大家學習粵語與香港文化，平時在她經營的「阿鹿嘎B」，她那讓人感到親切的香港口音，讓民眾很喜歡跟她一起聊著香港的大小事，也逐漸有了一群香港飲品的忠實顧客。

移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁表示，來自大陸、奧地利及香港的新住民，透過拼布藝術、奧地利甜點和香港飲品豐富台灣的文化，為地方經濟與城鄉發展而努力，移民署透過新住民發展基金的設立和運作，一直持續推動各項新住民照顧服務和輔導措施，為新住民提供一個展現自我的舞台，期能鼓勵優秀的新住民及其子女方發揮自身專長，攜手在地共同成長。

 


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