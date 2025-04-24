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提升自我競爭力　新住民子女多元文化培育營報名開跑　

▲新住民子女多元文化培育營報名開跑　

▲新住民子女多元文化培育營-媒體體驗。（圖／移民署桃園站提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站黃英貴主任24日表示，該站定期舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，讓新住民家庭認識異國文化。另外，桃園站也於日前宣傳移民署「114年新住民子女多元文化培育營-媒體體驗」，鼓勵符合資格的新住民子女踴躍參加，發揮本身多元文化及語言優勢，提升自我競爭力。

「新住民家庭教育及法令宣導」課程中，邀請泰國籍新住民黃琬茹分享在臺人生故事，鼓勵新住民朋友積極學習，提升自己的專業能力，並教授製作道地的泰式涼拌豬肉，讓學員透過美食認識泰國文化魅力。

▲新住民子女多元文化培育營報名開跑　

▲黃琬茹帶領學員製作泰國北部的傳統美食。（圖／移民署桃園站提供）

黃琬茹因婚姻居住在台灣已20多年，致力於推廣語言教育及泰國文化，目前在多所學校擔任泰語教師，同時也是新住民多元文化講師，多次受邀至各地推廣泰國文化，以及接受廣播電台及電視節目的專訪，分享自身故事與文化推廣經驗。

黃琬茹表示，從學校教書開始，陸續受到邀請，到各地分享泰國文化，在這段旅程上，學到了很多，每當遇到挑戰時，會和自己說:「關關難過，關關過」，當一步步突破後，會發現自己其實很棒，甚至感到驕傲。

為了讓學員更深刻體驗泰國文化，黃琬茹帶領學員製作泰國北部的傳統美食-泰式涼拌豬肉（Laab Moo）。「Laab」在泰語中有「好運」的意思，也因此成為泰國人逢年過節常見的菜餚。分享「Laab」 被視為與家人和朋友分享好運和快樂的一種方式。

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