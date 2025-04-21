2025印尼開齋節慶典登場　桃園族群共融多元文化

▲2025印尼開齋節慶典登場，展現桃園族群共融多元文化。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園印尼開齋節慶典20日於桃園新住民服務中心展開。副市長蘇俊賓表示，桃園印尼移工及印配，長年對桃園勞動力市場及經濟力奉獻多，市府持續透過開齋節等活動，以示感謝和支持。。

蘇俊賓指出，來自印尼及其他海外的朋友這幾十年來，不僅照顧了桃園的產業與家庭，也影響了桃園的飲食文化，讓桃園人體驗到更多豐盛且可口的異國料理美食。在各種族群交織融合下，他也強調：「桃園的多元文化，絕對是台灣最具有競爭力、最精彩的地方。」

市府婦幼局表示，今日活動特別設置印尼美食攤位，提供傳統佳餚如沙嗲、仁當牛肉、印尼甜點等，讓民眾一嚐印尼地道風味；穆斯林文化體驗區則邀請參與者親身體驗伊斯蘭服飾、書法、祈禱文化等內容，豐富市民對穆斯林文化的認識。手作DIY體驗，以印尼蠟染製作的書籤，讓大小朋友了解印尼蠟染也是文化融合收藏的代表性。

包括：市議員林政賢、陳美梅、張碩芳、移民署桃園站主任黃英貴、勞動局主任秘書洪清淵、市府顧問暨桃園市新住民服務中心執行長李紹偉、桃園區副區長邱創正、桃園市印尼文化交流協會理事長謝努濃等出席活動。