網友灌爆交通部臉書「放任駕駛殺人」　民團擬赴行政院抗議

▲三峽一名78歲高齡駕駛衝撞機車和行人，釀3死12傷。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛昨(19日)衝撞機車和路人，釀3死12傷恐怖事故，該駕駛疑似有路怒症鎖定一輛機車衝撞，由於不滿交通部遲遲未推動駕訓改革和回訓制度，淘汰不適任駕駛，民團將舉辦3場陳抗遍地開花，行人零死亡推動聯盟周日號召公民包圍交通部，還路於民行人路權促進會將赴行政院和車禍現場表達訴求。

三峽該起78歲老翁肇事重大交通事故，引發眾怒，交通部臉書粉絲團和交通部長陳世凱臉書皆遭網友留言灌爆，批評「交通部睡醒沒，每天只要一出門走在路上，真的都感覺不知道能不能活過今天」、「到底什麼時候要研議駕照回訓，一直放任不適任駕駛上路殺人，就是你們所謂的交通改革嗎」、「還要死多少人才願意正視路上有不合格駕駛這件事」。

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行人零死亡推動聯盟除要求運安會介入調查外，也將在事故原因釐清後，針對交通3E各項問題，陸續向交通部及各黨立委提出交通政策改善建議，並依交通部後續作為，討論是否有下一步行動；並喊話台灣駕訓制度的改革、回訓制度的建立迫在眉睫，呼籲主管機關儘速改善，不要再怠慢拖沓，勿讓道路環境安全一再回頭。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，針對台灣駕訓制度和考照制度的改革，行人零死亡推動聯盟已經提過很多次，交通部都沒有進度，因此規劃周日號召公民的力量到交通部，且至少有4到5個路權團體將參加，讓更多人重視這個議題，台灣考照很容易，卻沒有淘汰不適合的駕駛，呼籲未來考照能更有鑑別性，回訓制度有辨別度。

還路於民行人路權促進會則表示，目前沒有積極的回訓系統，若有相關制度，可透過回訓提早發現駕駛有問題或是路怒症，並事先預防或汰除，但現在缺乏相關機制去篩選淘汰不適任的駕駛，呼籲交通部應儘速處理。

還路於民行人路權促進會指出，周四或周五將規劃前往行政院遞交陳情書外，另也會在新北市三峽事故現場舉辦哀悼和獻花活動；每起道路傷亡，都不是單一駕駛的失控，而是交通制度長期忽視駕駛能力檢驗、工程設計不足、執法失衡等多重結構性問題的結果，若仍忽視日常生活中頻繁發生的事故，下一場悲劇將無可避免再次發生。