三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！　家屬悲慟現身相驗

記者邱中岳、潘鳳威／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生車輛暴衝事故，一共造成3人死亡、12人輕重傷！其中一名40歲洪姓女騎士遭撞飛後重摔落地，由於撞擊力道猛烈，連機車都支離破碎。檢方今(20)日中午在亞東醫院相驗洪女遺體，其家屬也到場，場面十分哀戚。

▲三峽19日發生重大死亡車禍案，檢警20日中午前往亞東醫院相驗洪女遺體 。（圖／記者邱中岳攝）

昨日3名死者中有2名是三峽國中一年級的同班學生，另一人則是40歲的洪姓女子。洪女當時正騎車前往接送就讀北大國小六年級的女兒，途中遭78歲余男駕駛的車輛猛烈撞擊，噴飛倒地，當場失去生命跡象，隨即被緊急送往亞東醫院搶救。

據悉，洪女到院時，全身多處挫傷，並合併氣胸、血胸、頸椎與身體多處骨折、頭部外傷與腦損傷，傷勢極為嚴重。經醫護人員全力搶救約兩個半小時後，仍不幸宣告不治。

今日中午12時許，新北地檢署檢察官偕法醫抵達亞東醫院相驗洪女遺體，以釐清確切死因。洪女的丈夫、兒女及親友也陪同到場，現場氣氛沉重且哀戚。實在難以想像，原本只是如往常一般接送小孩放學的日常行程，竟成為天人永隔的悲劇，令人相當不捨。

檢警約莫50分鐘後結束相驗，葬儀社人員隨即前往協助處理洪女後事，將遺體移置至殯儀館。家屬今日下午也將前往事故地點招魂。