三峽車禍疑高齡駕車惹禍！醫嘆「視力模糊才就醫」如馬路未爆彈

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新北市三峽區昨(19日)發生一起嚴重車禍，造成3死12人輕重傷，肇事的78歲余姓駕駛則在加護病房尚未脫險，這起憾事讓高齡長者駕駛問題再掀議論。眼科醫師表示，多數長者除了本身潛在視力風險，也存有醫療盲點，經常等到視力近乎模糊才就醫，在視力低於安全駕駛標準的情況下駕車，如同一顆未爆彈。

「這場悲劇突顯高齡駕駛潛藏的視力隱憂與醫療認知落差！」達特楊眼科聯盟總院長楊志盛表示，曾有一名長者前來諮詢白內障手術，檢查發現視力僅剩0.1，且屬於無法矯正的狀況。一問之下，才得知他一直以為應該等「水晶體成熟」後再手術，但這是嚴重的誤解。

▲特楊眼科聯盟總院長楊志盛。（圖／記者許宥孺翻攝）



楊志盛強調，這種過時的想法不僅可能延誤治療，更可能危及自身與他人的安全。「當視力狀況遠低於安全駕駛標準時，仍堅持開車上路，無異於在道路上放置一顆移動的未爆彈。」

針對坊間流傳「白內障要成熟才能開」的迷思，楊志盛解釋，這是早期手術技術尚未進步時的做法。如今隨著技術的發展，白內障可在初期即安全有效處理，無須「等到看不見」。他強調，一旦水晶體過度硬化，不僅手術難度升高，也增加出血風險與併發症機率。

楊志盛表示，許多高齡長者常受傳統觀念影響，認為非得等到視線幾近模糊才該求助醫師，導致許多可提前介入的視力問題被延誤。「這些視力低落的長輩若仍在駕駛，無疑是對整體道路安全的重大威脅。」

▲白內障可在初期即安全有效處理，無須「等到看不見」。（示意圖／記者許宥孺攝）

楊志盛呼籲，應主動關心長輩視力健康，特別建議在父母親70歲生日後，安排一次完整的眼科檢查，並參照所謂的「七七法則」進行評估，意即70歲以上的長者若視力低於0.7，就可能面臨生活功能受限的風險。若經醫師評估可透過白內障手術改善視力，應鼓勵長輩及早接受治療，提升生活品質。

楊志盛認為，台灣邁入高齡社會，政府應儘速檢討並強化高齡駕駛的視力檢查制度，建立更嚴謹的安全門檻與複查機制。「不能等悲劇一再重演，才想起要補破網，必須從源頭降低風險，守護每一位用路人的安全。」