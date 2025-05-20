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全球首例！男接受人類膀胱移植　術後免背尿袋、擺脫7年洗腎

▲▼ 。（圖／翻攝自UCLA）

▲41歲男子拉蘭薩同時接受人類膀胱和腎臟移植，創下全球首例人體膀胱移植成功案例 。（圖／翻攝自UCLA）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校4日完成人類膀胱移植手術，創下世界首例。這名患者年齡41歲，同時接受腎臟與膀胱移植，歷經8小時手術之後，立即恢復排尿功能，讓他順利擺脫7年透析治療。這對於罹患嚴重膀胱疾病患者來說是有望改變生活的手術，為醫療史寫下新篇章。

法新社、衛報等報導，41歲男子拉蘭薩（Oscar Larrainzar）因為罹患罕見膀胱癌「尿囊道腺癌」，切除大部分膀胱，後來又因癌症與末期腎病摘除雙腎，洗腎7年。

拉蘭薩4日在加州大學洛杉磯分校雷根醫學中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）接受手術，透過器官捐贈系統獲得一個膀胱與一個腎臟。這項手術由2名外科醫師負責進行，團隊先進行腎臟移植，接著移植膀胱，接著利用新技術把腎臟與膀胱進行連接，手術時間約8小時。

▲▼ 。（圖／翻攝自UCLA）

▲手術時間約8小時，術後成果幾乎立刻見效。（圖／翻攝自UCLA）

患者術後情況穩定，移植手術成功。參與手術的外科醫師納西里（Nima Nassiri）說明，手術成效隨即顯露出來，腎臟立刻產生大量尿液，且患者腎功能迅速改善，術後不需進行任何透析，尿液可正常流入新的膀胱。只不過現階段仍存在部分未知因素，包括新膀胱隨著時間推移的運作情況，以及需要使用多少免疫抑制藥物來防止移植器官排斥反應。

納西里與外科醫生吉爾（Inderbir Gill）指出，此前從來沒有進行完整膀胱移植手術的部分原因在於骨盆血管結構複雜，技術門檻相當高。在過去，患者可使用部分腸道製造人工膀胱，或使用造口袋導尿，但這些方式存在短期與長期的風險，包括細菌感染等。

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