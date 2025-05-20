　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

▲▼ 沙發,搬家。（圖／CFP）

▲男幫忙陌生人，意外發現屍體。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子路上請一名陌生人幫忙搬家具，對方好心幫忙進入屋內，卻在一個箱子中發現屍體，嚇得趕緊逃出恐怖屋，跳上卡車逃跑，逃跑過程中，男子還砸破車窗、試圖阻止。

德州哈里斯郡(Harris)警方表示，他們16日上午11時接到報案，一名男子在一棟民宅內看到屍體，男子告訴他們，36歲男子埃伯利(Steven Eberly)願意付錢，希望他能幫忙搬家具，結果他進入屋內，卻在自己要搬的箱子中發現屍體。

男子表示，箱內他看到一具被毯子包裹起來的屍體，嚇得他立即跑出屋外、跳上埃伯利的卡車想要逃跑，然而當他試圖離開時，埃伯利卻跳上車、砸破車窗阻止，後來車子撞上埃伯利發生車禍。

警方同時接到車禍肇事逃逸與屋內發現屍體的報案，前往民宅後發現是同一起案件，後來將徒步逃跑的埃伯利逮捕，調查發現，死者是一名裝修的承包商，目前尚不清楚埃伯利與死者之間的關係，案件正在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／母子都殺人！媽媽殺友人裝哭　兒7年後勒死女師
三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網
快訊／78歲駕駛「未脫險、意識模糊」　將進行第2次手術
1圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵
暴衝釀3死！　車頭爛毀「零件外露」畫面曝
獨／29歲天使女師喪命！父沒哭沒怨只問1句　令人鼻酸
三峽車禍釀3死！　侯友宜跑9趟醫院：必對肇事者提求償

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抱怨車子開錯方向　女乘客遭Uber司機「掏槍指頭」威脅畫面曝

3歲女童在家被割草機撞倒狠輾　意外被「腳上洞洞鞋」救命

不是因為禮貌！　空姐爆料登機時「和乘客打招呼」背後2原因

小學集會男童突掏出「二戰手榴彈」　校長急Call拆彈專家到場

虎斑貓突暴走逃出獸醫診所　「步行4.8公里」一周後奇蹟回家

女剛生下兒子手機卻「狂看毛孩照片」　網：牠才是第一個寶寶

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

賴清德執政周年民調下跌？「選舉之神」分析：罷免受川普政府影響

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

賴清德執政周年民調下跌？「選舉之神」分析：罷免受川普政府影響

30歲資產達400億！她靠AI擠下泰勒絲　成最年輕白手起家女富豪

澤倫斯基向川普提3大訴求　「美若棄烏和平，普丁是唯一受益者」

世衛大會首日「多國力挺台灣」　日德法紐齊聲支持參與

貿易戰衝擊！有錢人「轉向不動產」避險　美3億以上豪宅買氣飆升

川普表態「信任普丁」不祭制裁　警告和平無進展將退出談判

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

高齡駕駛換照「難以篩出風險」　專家：應增加模擬測驗或路考

大安海水浴場藏大量鐵釘！廠商施工亂丟　害遊客踩到血流如注

碎屍殺人魔落網半年不認罪　檢方開立3死亡證明...近日起訴

控公車逼車！騎士1動作收1.6萬元罰單　喊冤被法官打臉

賴執政滿周年未提兩岸　黃介正分析兩可能性

78歲老翁車禍釀3死12傷！　林沛祥籲微調高齡駕駛法規

陶喆520大放閃光彈！　含淚告白愛妻Penny：永遠陪你

快訊／大谷翔平敲第17轟獨佔第一、5月狂炸10轟　貝茲合力追分

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

【太幽默啦】傳授 #黃仁勳 長壽祕訣！ 104歲選手 #林友茂 回4字

國際熱門新聞

13種高薪工作「AI也搶不走」

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

偷吃毒梟的女人！33歲名DJ遭行刑式槍決

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

日少女「被騙當性奴」！從車內激戰到摩鐵

赴日注意！日本擬調漲出國稅

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

更多熱門

相關新聞

富人轉向不動產避險　美3億以上豪宅買氣升

富人轉向不動產避險　美3億以上豪宅買氣升

美國最新房地產數據顯示，近期售價超過1000萬美元（約台幣3.2億元）的豪宅銷售明顯攀升，而這波趨勢剛好與美國總統川普（Donald Trump）啟動貿易戰的時間點吻合，顯示不少富裕美國人在經濟不確定與市場波動下，轉向投資高價不動產。

川普表態信任普丁　和平無進展將退出談判

川普表態信任普丁　和平無進展將退出談判

川普批拜登藏病情　質疑白宮醫生沒講實話

川普批拜登藏病情　質疑白宮醫生沒講實話

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

虎斑貓逃出獸醫診所　步行4.8公里回家

虎斑貓逃出獸醫診所　步行4.8公里回家

關鍵字：

搬家家具屍體德州Steven Eberly北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面