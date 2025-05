男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

▲男幫忙陌生人,意外發現屍體。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名男子路上請一名陌生人幫忙搬家具,對方好心幫忙進入屋內,卻在一個箱子中發現屍體,嚇得趕緊逃出恐怖屋,跳上卡車逃跑,逃跑過程中,男子還砸破車窗、試圖阻止。

德州哈里斯郡(Harris)警方表示,他們16日上午11時接到報案,一名男子在一棟民宅內看到屍體,男子告訴他們,36歲男子埃伯利(Steven Eberly)願意付錢,希望他能幫忙搬家具,結果他進入屋內,卻在自己要搬的箱子中發現屍體。

This was a strange one: on Friday, 5/16/25, at abt 11am, @HCSOTexas patrol units responded to multiple calls in the vicinity of the 4000 blk of Tim Allen Ct. Initial calls were reporting a vehicle crash where the striking vehicle had fled the scene.



Also being recv’d, was a… pic.twitter.com/0c8ySFNftG