男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

▲男幫忙陌生人，意外發現屍體。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子路上請一名陌生人幫忙搬家具，對方好心幫忙進入屋內，卻在一個箱子中發現屍體，嚇得趕緊逃出恐怖屋，跳上卡車逃跑，逃跑過程中，男子還砸破車窗、試圖阻止。

德州哈里斯郡(Harris)警方表示，他們16日上午11時接到報案，一名男子在一棟民宅內看到屍體，男子告訴他們，36歲男子埃伯利(Steven Eberly)願意付錢，希望他能幫忙搬家具，結果他進入屋內，卻在自己要搬的箱子中發現屍體。

This was a strange one: on Friday, 5/16/25, at abt 11am, @HCSOTexas patrol units responded to multiple calls in the vicinity of the 4000 blk of Tim Allen Ct. Initial calls were reporting a vehicle crash where the striking vehicle had fled the scene.



Also being recv’d, was a… pic.twitter.com/0c8ySFNftG — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2025

男子表示，箱內他看到一具被毯子包裹起來的屍體，嚇得他立即跑出屋外、跳上埃伯利的卡車想要逃跑，然而當他試圖離開時，埃伯利卻跳上車、砸破車窗阻止，後來車子撞上埃伯利發生車禍。

警方同時接到車禍肇事逃逸與屋內發現屍體的報案，前往民宅後發現是同一起案件，後來將徒步逃跑的埃伯利逮捕，調查發現，死者是一名裝修的承包商，目前尚不清楚埃伯利與死者之間的關係，案件正在調查中。