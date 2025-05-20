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貿易戰衝擊！有錢人「轉向不動產」避險　美3億以上豪宅買氣飆升

▲▼紐約曼哈頓城中城的「中央公園塔」（最左側）頂層豪華公寓售價2.5億美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年紐約曼哈頓（Manhattan）房地產成長21%，賣出150棟。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國最新房地產數據顯示，近期售價超過1000萬美元（約台幣3.2億元）的豪宅銷售明顯攀升，而這波趨勢剛好與美國總統川普（Donald Trump）啟動貿易戰的時間點吻合，顯示不少富裕美國人在經濟不確定與市場波動下，轉向投資高價不動產。

根據《財星》（Fortune）報導，自川普2月宣布對中開打貿易戰以來，市場經歷劇烈震盪。股市一度崩跌，後因關稅調降又迅速反彈，讓投資人對經濟前景無所適從。面對這樣的不確定性，高資產族群轉而湧入豪宅市場。

《華爾街日報》分析指出，近期各大房地產熱區1000萬美元以上豪宅銷售量明顯成長。數據顯示，加州洛杉磯郡在今年2月1日至5月1日間成交160筆，比去年同期增加29%，其中比佛利山莊（Beverly Hills）成長33%，共賣出16棟。

紐約曼哈頓（Manhattan）成長21%，賣出150棟；佛州邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）成長48%，達49棟；佛州棕櫚灘（Palm Beach）激增50%，共18棟。

相對之下，美國整體房市仍陷入停滯，房貸利率高漲與房價居高不下讓買氣明顯退燒。今年春季本應是傳統旺季，卻不見熱絡景象。根據最新統計，3月全美現有住宅年化銷售量僅4.02百萬戶，月減5.9%，創下去年9月以來最低。

．房地產較安全　價格不會大起大落

面對股市震盪與通膨壓力，不少富人認為房地產不會大起大落，相對比較安全。有一名紐約企業家就向《華爾街日報》透露，他近期一口氣買下4間曼哈頓公寓，直言在這種市場情況下，股票的報酬風險比已經太高。

全美房仲協會（National Association of Realtors）首席經濟學家勞倫斯・雲恩（Lawrence Yun）也表示，在股市動盪時期，不動產財富已創下歷史新高，「一些人會轉向黃金避險，但也有不少人選擇房地產，畢竟房貸違約率仍處歷史低點。」

．金價飆升、黃金與房地產成避險首選

除了房地產，股市的不穩與美元國際地位動搖，也讓更多人轉向黃金避險。今年以來金價已上漲逾20%，過去三年則翻倍成長。

根據蓋洛普（Gallup）近期民調，有23%的美國人認為黃金是最好的長期投資，比去年上升5個百分點；而選擇房地產的仍是最多、占37%，持平；選擇股票的則下降至16%，比去年減少6個百分點。

不過，股市對部分投資人來說仍具吸引力，像是散戶仍熱衷於「逢低買進」策略。而投資大師巴菲特（Warren Buffett）最近也公開表示，他仍偏好股票勝過房地產。

巴菲特指出，房地產交易牽涉太多方、耗時又複雜，「等房地產出問題時，你才會發現自己不是只跟股東打交道而已。」

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