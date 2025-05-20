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剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子度假發生意外。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州22歲女子史密斯(Hannah Smith)才剛從大學畢業，近來前往巴哈馬度假時卻遭遇不幸事故。史密斯搭乘的浮船(Pontoon boat)停靠在港邊時，她意外摔到水中，雙腿慘被螺旋槳絞爛，正在醫院搶救中。

3日剛在阿拉巴馬州藝術學院獲得學位的史密斯，12日在巴哈馬度假時，整個人意外被吸入螺旋槳中，葉片幾乎割斷了她的腳，幸好及時被2名女遊客幫忙拉回船上，才沒有溺水身亡。

船長表示，當時他聽到右側傳來巨響，與許多人大喊「她掉下去了」的驚慌叫聲，便立即關閉了引擎，結果看到史密斯在水中，周圍一團血。目擊者表示，2名女乘客立即抓住史密斯的手臂，幫忙把她拖回船上。

重傷的史密斯被緊急空運回美國接受手術，目前仍未脫離危急狀態。當地警方對外透露，懷疑史密斯可能因為喝酒，才會不小心摔下船，不過這個說法後來遭到家屬駁斥。

史密斯的母親表示，「她根本就沒有喝酒，她是從船上掉下來的，說她是自己跳下去的很傷人，因為她不是那樣」。家屬目前也不清楚事件發生原因，希望警方能夠盡快調查真相，同時也在網路上發起募款，希望大家幫忙。

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