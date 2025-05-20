　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「縱谷原遊會－部落食樂園」　獲觀光創新銅級獎

▲▼「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

▲「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處持續推動永續旅遊環境之建構，以「縱谷原遊會－部落食樂園」（East Longitudinal Valley Festival－Tribal Food Paradise），榮獲2025台灣觀光永續獎 (Taiwan Sustainable Tourism Awards) 永續觀光創新獎銅獎，6月4日上午在台大醫院國際會議中心101廳「2025台灣觀光永續論壇」授獎！

▲▼「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

2015年聯合國以17項永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs）擘劃全球未來努力方向。世界各地已將SDGs 融入發展規劃中，採取創新性策略以實踐永續發展。

▲▼「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處自2021年起創立的「縱谷原遊會—部落食樂園」，是結合在地部落體驗及行銷花東縱谷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動也為全國首創且規模最大部落食物體驗樂園。2024年集結8個族群、20 個部落共同合作，推出40種以原住民為主的特色體驗，成為全國集結最多族群與部落的特色活動。活動內容涵蓋傳統飲食文化、食物體驗教室、戶外大型餐桌策展、傳統歌舞表演等，同時以「永續環境友善」為原則，打造樂園場域，讓遊客在沈浸式參與過程中，理解原住民飲食文化與大自然的關係。

▲▼「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處將持續以「永續發展」為目標，協助花東地區業者帶入環保永續的理念，提供生態教育及推廣綠色旅遊；並支持當地企業，提升當地的參與，推動花東地區在地產業的持續成長與品牌深化。並持續辦理國際市場宣傳，期冀讓國內、外遊客認識具獨特原民文化及物產豐饒的花東縱谷。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新冠激增88.8%！　4例死亡
快訊／孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
重回現場招魂...女學生家屬「拿小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭
三峽翁撞死3人！車上發現1物　妻陪警返家蒐證
白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
快訊／西門町突槍響！　警逮行動詐騙基地台
各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照
美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南九份子銷售中心臨時屋起火　23車44人急撲救！

救國團暑期青年造夢計畫　屏東縣推小琉球+蘭嶼單車輕航活動

「縱谷原遊會－部落食樂園」　獲觀光創新銅級獎

台東男獨攀加拿山失聯3天　警消搜尋今晨尋獲

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

升學競賽表現亮眼　關山鎮長請吃牛排勉再接再厲

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

2025年臺灣工藝獎即日起至7／2徵件　總獎金332萬元

企業善心再出擊！　捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

助人又享高薪！門諾希望種子工讀計畫開放報名　26天薪資近4萬

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

台南九份子銷售中心臨時屋起火　23車44人急撲救！

救國團暑期青年造夢計畫　屏東縣推小琉球+蘭嶼單車輕航活動

「縱谷原遊會－部落食樂園」　獲觀光創新銅級獎

台東男獨攀加拿山失聯3天　警消搜尋今晨尋獲

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

升學競賽表現亮眼　關山鎮長請吃牛排勉再接再厲

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

2025年臺灣工藝獎即日起至7／2徵件　總獎金332萬元

企業善心再出擊！　捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

助人又享高薪！門諾希望種子工讀計畫開放報名　26天薪資近4萬

前「奧運蝶王」許志傑回來了！世壯運1金1銅想破愛徒紀錄失算

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

北富銀攜手EQT推出私募股權基金　高資產客戶配置新選擇

莊凱勛髒話怒譙三峽翁：不可原諒！　「憑什麼帶走那麼多家庭的寶貝」

港男歌手無預警刪光IG！　宣布暫退演藝圈：需要失蹤一段時間

快訊／新冠激增88%！單周1.9萬人就診、93人重症「雙創新高」

日本最大半導體設備商年斥2084萬　卡位高雄站前商辦

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

約會髮型不再尷尬　4階段小技巧讓他一靠近就心動

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

桃園大規模停水　市府開設應變中心

勤儉一生換來救命車！子女代捐救護車完成母親宏願

企業善心捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

國中會考花蓮19考生遺失准考證　補發參試

世界蜜蜂日看新北　四代蜂農追花期

更多熱門

相關新聞

獨／台中高檔鐵板燒「大富豪」6/15停業

獨／台中高檔鐵板燒「大富豪」6/15停業

台中老字號高檔鐵板燒「大富豪」驚傳即將停業！近期不少店家會員紛紛收到簡訊通知，表示大富豪將於6月15日後停止營業，讓許多鍾愛大富豪的老饕、顧客大感惋惜，據了解，停業原因疑是老闆健康因素，加上招募困難導致人手短缺，種種考量下才做出決定。

推薦3家早餐開啟整天活力

推薦3家早餐開啟整天活力

盤點高雄3大高樓層餐廳

盤點高雄3大高樓層餐廳

中華醫大餐旅系奪20金稱霸美食奧林匹克驚艷國際

中華醫大餐旅系奪20金稱霸美食奧林匹克驚艷國際

手心裡的森林　苔球手作體驗溫馨登場3梯次

手心裡的森林　苔球手作體驗溫馨登場3梯次

關鍵字：

部落體驗原民美食縱谷原遊會部落食樂園觀光創新銅級獎

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面