「縱谷原遊會－部落食樂園」　獲觀光創新銅級獎

▲「縱谷原遊會—部落食樂園」是結合在地部落體驗及行銷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處持續推動永續旅遊環境之建構，以「縱谷原遊會－部落食樂園」（East Longitudinal Valley Festival－Tribal Food Paradise），榮獲2025台灣觀光永續獎 (Taiwan Sustainable Tourism Awards) 永續觀光創新獎銅獎，6月4日上午在台大醫院國際會議中心101廳「2025台灣觀光永續論壇」授獎！





2015年聯合國以17項永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs）擘劃全球未來努力方向。世界各地已將SDGs 融入發展規劃中，採取創新性策略以實踐永續發展。

縱管處自2021年起創立的「縱谷原遊會—部落食樂園」，是結合在地部落體驗及行銷花東縱谷原住民多元多美食為主體的年度觀光活動也為全國首創且規模最大部落食物體驗樂園。2024年集結8個族群、20 個部落共同合作，推出40種以原住民為主的特色體驗，成為全國集結最多族群與部落的特色活動。活動內容涵蓋傳統飲食文化、食物體驗教室、戶外大型餐桌策展、傳統歌舞表演等，同時以「永續環境友善」為原則，打造樂園場域，讓遊客在沈浸式參與過程中，理解原住民飲食文化與大自然的關係。

縱管處將持續以「永續發展」為目標，協助花東地區業者帶入環保永續的理念，提供生態教育及推廣綠色旅遊；並支持當地企業，提升當地的參與，推動花東地區在地產業的持續成長與品牌深化。並持續辦理國際市場宣傳，期冀讓國內、外遊客認識具獨特原民文化及物產豐饒的花東縱谷。

