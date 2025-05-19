獨／台中高檔鐵板燒「大富豪」6／15停業！開業逾40年老饕惋惜

▲老字號高檔鐵板燒大富豪驚傳即將停業。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中老字號高檔鐵板燒「大富豪」驚傳即將停業！近期不少店家會員紛紛收到簡訊通知，表示大富豪將於6月15日後停止營業，讓許多鍾愛大富豪的老饕、顧客大感惋惜，據了解，停業原因疑是老闆健康因素，加上招募困難導致人手短缺，種種考量下才做出決定。

位於台中市西區英才路上的大富豪鐵板燒，成立於民國70年（西元1981年），至今超過40個年頭，以頂級食材與服務聞名遐邇，店內不僅提供具隱私性的包廂，由專業主廚在顧客面前處理食材，還有吸煙室、鋼琴表演與甜點室，除吸引商界應酬宴客，也是公司、家庭聚會的好選擇。

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▲黑松露魚子醬鵝肝蒸蛋。（圖／記者白珈陽攝）



黑松露魚子醬鵝肝蒸蛋是大富豪菜單中的經典，更是店家引以為傲的一道佳餚，將松露的香氣蒸入蛋中，佐以濃郁的魚子醬及鵝肝，在一道菜裡結合了山、海、陸精華，讓顧客吃了一次就難以忘懷；若是選擇了帝王蟹套餐，師傅還會將整隻活的帝王蟹搬到顧客面前展示，不只料理美味，也帶來視覺饗宴；另一項主餐和牛，是入口即化，油脂芳香充盈口中，大大滿足饕客味蕾。

▲帝王蟹料理前會在顧客面前展示。（圖／記者白珈陽攝）



不過，近期陸續有會員接到大富豪簡訊通知，「親愛的顧客，感謝您多年來的愛護與支持，由於人力短缺，惶恐無法延續最好的服務，我們將於6月15日後停止營業，大富豪全體同仁感謝您。」簡訊指出，由於人力短缺，大富豪即將停業。

▲簡訊指出，由於人力短缺，大富豪即將停業。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者今天中午前往大富豪，依然生意興隆，店員忙進忙出，為消費者提供服務；店家證實，下月15日是營業最後一天。

據悉，因老闆身體健康因素，加上近年來景氣不佳，又逢台中燒肉店風氣竄起，諸多衝擊讓店內生意大不如前，但最主要的原因，還是缺工導致，儘管不捨，仍不得不向消費者道別，並且暫無遷址打算。