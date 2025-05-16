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手心裡的森林！苔球手作體驗溫馨登場3梯次　反應熱烈再加碼

▲▼苔球（苔玉）是種將植物根部包覆於泥土中，再以青苔包裹並以棉線固定而成的小型綠植藝術品。（圖／花蓮分署提供，下同）

苔球（苔玉）是種將植物根部包覆於泥土中，再以青苔包裹並以棉線固定而成的小型綠植藝術品。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由林業及自然保育署花蓮分署瑞穗生態教育館主辦的手作體驗活動—「手心裡的森林」 即將溫馨登場，邀請您走進花蓮南方的自然懷抱，親手製作屬於自己的苔球（苔玉），捧起一座微型森林，感受自然的療癒力量。

苔癬型態微小，卻默默地生長在森林與城市間的角落，肩負起保濕與保水的功效，日本江戶時期起，開始被人們製作成苔球，美化生活空間。苔球，又名苔玉(こけだま Kokedama)，是種將植物根部包覆於泥土中，再以青苔包裹並以棉線固定而成的小型綠植藝術品。外型溫潤質樸，可做為桌面擺設亦可懸掛室內，點綴生活風景，還能促進大眾對自然環境的認識與關懷。歡迎不同年齡與背景的民眾，透過手作體驗感受綠意生活的樂趣與療癒效果。

▲▼苔球（苔玉）是種將植物根部包覆於泥土中，再以青苔包裹並以棉線固定而成的小型綠植藝術品。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼老師將親自帶領參與者，從選材、塑形、包覆到照護技巧，手把手完成屬於自己的苔球作品。

活動特別邀請台灣知名苔蘚研究者徐子耘老師擔任指導。徐老師長年投入苔蘚植物的生態調查與推廣，曾出版專書《台灣苔蘚微觀誌》，以深入淺出的筆觸帶領讀者探索苔蘚的微觀世界，深受自然界與學術界好評。透過生動有趣的故事與觀察，介紹苔蘚的奇妙之處，致力讓更多人認識這些生態系中小而重要的生命。

活動當日，徐老師將親自帶領參與者，從選材、塑形、包覆到照護技巧，手把手完成屬於自己的苔球作品。無需園藝經驗，透過雙手與泥土的接觸，讓每一顆苔球都承載著獨一無二的生命與情感。

▲▼苔球（苔玉）是種將植物根部包覆於泥土中，再以青苔包裹並以棉線固定而成的小型綠植藝術品。（圖／花蓮分署提供，下同）

即日起開放網路報名，請由GOOGLE表單填寫報名資訊https://forms.gle/LiJbDYf6AQLmakJu9 ，限額25組，機會難得。

相關細節歡迎電洽瑞穗生態館03-8876631（開館日：星期三~日上午9點~下午5點），或關注粉絲專頁。

活動日期：

5月31日（六）
7月19日（六）
9月6日（六）
活動時間：上午10:30~12:00
若反應熱烈，加開7月20日（日）、9月7日(日)二場次。
 
活動地點｜花蓮縣瑞穗鄉 瑞穗生態教育館（978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段58號）

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