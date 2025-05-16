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金光閃耀首爾！　中華醫大餐旅系奪20金稱霸美食奧林匹克驚艷國際

▲中華醫大餐旅系勇奪2025韓國美食奧林匹克大賽20金6銀3銅，獲頒最佳團隊獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大餐旅系勇奪2025韓國美食奧林匹克大賽20金6銀3銅，獲頒最佳團隊獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系師生在2025年「韓國世界美食奧林匹克大賽」大放異彩，勇奪20金6銀3銅，共抱回29面獎牌，更一舉拿下「最佳團隊獎」榮耀，成為本屆賽事最大贏家，讓台灣餐飲教育實力再次站上國際舞台。

本屆「INTERNATIONAL FOOD GRAND PRIX SEOUL」5月10、11日在韓國首爾at展覽館盛大舉行，吸引來自全球12國、共851位選手參賽，項目涵蓋現場烹飪、冷展藝術、西點烘焙、中餐、調酒與日式和果子等。中華醫大餐旅系共派出20位師生參與11項比賽類別，包括翻糖蛋糕、糖霜餅乾、伴手禮設計等，發揮在地創意巧思，讓評審驚艷連連。

▲中華醫大餐旅系勇奪2025韓國美食奧林匹克大賽20金6銀3銅，獲頒最佳團隊獎。（記者林東良翻攝，下同）

餐旅系學生吳振瑋以台南地標「赤崁樓」打造翻糖藝術蛋糕，精緻構圖與文化深度獲得金牌肯定；林妍彤則以柿子酥、鳳梨酥、柚子酥組合展現台灣農特產魅力，勇奪伴手禮金牌。師生更以鳳梨、芋頭、花生等元素創作台味料理，搭配創意擺盤呈現出色視覺，體現台灣料理的厚度與溫度。

▲中華醫大餐旅系勇奪2025韓國美食奧林匹克大賽20金6銀3銅，獲頒最佳團隊獎。（記者林東良翻攝，下同）

隨團參與比賽的黃裕文、陳南吟、王禹璁等老師表示，獲獎歸功於師生日以繼夜備戰，更仰賴繫上長年耕耘的實作教學與國際競賽經驗累積。此次勇奪最佳團隊獎，不僅是對餐旅系的肯定，更是台灣餐飲文化走向國際的重要一步。

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