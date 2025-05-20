賴清德向三峽車禍罹難者致哀　柯志恩：去年才承諾擺脫行人地獄

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對新北市三峽北大國小旁昨發生嚴重車禍，賴清德總統今（20日）發表就職周年談話時除了對死者及家屬致哀外，也表示事發後行政院已成立專案小組，盡速釐清事故發生原因，同時檢討改進。國民黨立委柯志恩對此表示，還記得賴清德去年就職演曾說，｢大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫行人地獄的惡名」，如今一年過去，這些承諾格外諷刺，徒增辛酸、失望和無奈。

柯志恩說，昨三峽發生78歲翁暴衝造成3死12傷的重大車禍，重點是肇事者5年前也曾撞倒人行道上的嬰兒車，所幸只有輕傷，如今又衝撞釀禍，加上不久前高雄酒駕、以及屢屢發生的毒駕、無照和老人等易成為危險駕駛因素，行政和立法部門真的要好好檢討，如何強化駕駛人的監理制度，否則台灣無法去除｢行人地獄」的惡名，更難以保障用路人的安全。

柯志恩感嘆，今是總統上任周年，猶記其就職演說表示，｢大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄的惡名」。還說，｢大家希望收入更高，我會推動產業升級，創造更好的薪資環境」、｢大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙」、｢大家需要供電穩定，我會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性」。賴許下很多承諾，如今一年過去，前述的話語格外諷刺，徒增辛酸、失望和無奈。

「一年來，除了大罷免迄今虎虎生風、欲罷不能」，柯志恩批，民生物價齊漲，雖然軍公教調薪3%，但多數勞工並無受惠，但物價消費指數3月份年增率2.29%、主計總處指出｢是7個月以來的新高，｢今年第1季漲2.18%，超過通膨警戒線」。4月年增率降為2.03%，但仍是｢連續兩個月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍位居高檔」。

柯志恩續指，再看一些民怨指數，台灣去年詐騙金額高達502億元、是前年的5.7倍!此外核三除役讓台灣憲愈缺電風險，而所謂的｢能源轉型」如隔空畫符、說好聽的，還不如賴政府念茲在茲的｢轉型正義」吧？所以繼中正堂改名後、｢中正路改名」又來了!試問，這種永遠把政治鬥爭置於民生經濟之前的政府，還有什麼指望？更不要說賴總統近日拋出｢兩岸併購」說法，更是自降國格、貶低台灣的尊嚴，曝露其對國家主權的無知，難道主權可以用來｢交易」？尤其稱｢大公司」（中國）提出更好的條件，小公司（台灣）就可以｢被併購」？不久前，賴還稱｢中國」是境外敵對勢力，那麼與敵國談交易，這是否等於｢通敵、賣台」？

柯志恩質疑，到底是哪一幕僚想的點子，提出這種不倫不類的比喻，而總統也不是政治素人，對此併購說、條件說，難道沒有一丁點判斷力？做如此即興式的市場喊價，真的匪夷所思!如果總統主張兩岸可以併購，顯見他對民主自由的憲政體制毫無真正信仰，又如何讓全民相信他會守護台灣的價值？還是所謂的｢台獨務實工作者」，果真很｢務實」，可以依｢價碼、利益」而浮沉變化!

最後，柯志恩說，民進黨都把｢九二共識」和｢兩岸一家親」打成親中賣台，並扣上｢中共同路人」帽子，則請問｢中國併購台灣」的主張是否等同叛國？而獨派可以接受這種出賣台灣的說法嗎？520這一天，請總統好好回憶去年的就職演說，你做到了多少？