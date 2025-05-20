翁暴衝釀3死！車頭爛毀「零件外露」畫面曝　運安會介入調查

記者黃彥傑、郭玗潔／新北報導

78歲余姓男子昨(19日)駕車暴衝，在新北市三峽北大國小旁撞飛多名行人和機車，直到撞上中央分隔島才停下，造成3死12傷。今警方勘驗肇事車輛，只見車頭爛毀、零件外露，擋風玻璃也碎成蜘蛛網，可見當時衝擊力之大，國家運輸安全調查委員會人員也到場調查，因事涉重大，要進一步確認是否有機械問題。

▲運安會人員也到場勘驗肇事車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

事件發生在昨(19)日下午4時多，當時正逢學生放學時段，余男駕駛轎車沿國成街往復興路方向前進，不料在國光街、國成街口不明原因突然失控狂衝，高速衝撞正在過馬路的學生，以機車騎士，造成3人死亡、12人輕重傷，其中9名都是三峽國中學生，死者中有2人是701班學生，另1名701班學生命危被救回。

而駕駛余男也被爆料，有網友曾檢舉過肇事車輛2次，並PO出新北市政府警察局的檢舉信件，指出該駕駛2022年4月14日、同年4月18日，曾在三峽區國慶路與學成路的紅線路口違停，認為駕駛「平常一定不是一個遵守交通規則的人，而且是守法意識非常低的那種」。此外，還有女網友表示，5年前她推著嬰兒車走在國慶路的人行道上，就被余男撞上，後來雙方達成和解。

▼余姓肇事駕駛在2022年就有2件違停舉發照片。（圖／記者陳以昇翻攝）

今警方到場勘驗肇事車輛，因死傷慘重事涉重大，國家運輸安全調查委員會人員也到場，要進一步確認是否為人員或機械問題。